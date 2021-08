María Fernanda Callejón y una confesión inesperada: “Tuvimos un encuentro de amor con Ricardo Fort y la pasé súper”

María Fernanda Callejón se sumó al panel de Los ángeles de la mañana como angelita invitada. Mientras trataban el tema de la serie de Ricardo Fort, el conductor del programa le preguntó si iba a ser parte del documental y, tras aclarar que rechazó la propuesta, explicó sus motivos. Sin embargo, no fue ese comentario el que llamó la atención de todos sino sus declaraciones posteriores, en donde reveló que tuvo sexo con el millonario y que él le propuso ser padres juntos.

“¿Por qué no vas a participar de la serie de Fort?”, lanzó Ángel De Brito, que ya estaba al tanto de su decisión. “Porque el contacto que tuvieron hacia mí fue medio confuso (…) No fue muy clara la propuesta”, contó sin dar demasiados detalles. Enseguida, la actriz recordó su relación con Fort, que comenzó mucho antes de que sea mediático. “Yo lo conocía a Ricardo desde antes que sea famoso, él me iba a ver cuando estaba en el “Bailando...” Fuimos amigos durante muchos años, él me ofreció ser su novia. Ricardo estaba enamorado de mí, te estoy hablando del año 90 y pico cuando entrenábamos juntos. Tuvimos un encuentro de amor antes de que yo trabajara con él”, expresó.

“Un encuentro de amor platónico...”, dijo De Brito mientras Callejón se sonreía con cierta picardía. Al ver su reacción, Yanina Latorre actuó con rapidez: “¿Tuviste sexo con él?, preguntó sin filtro. “Sí, es más, fue a través de una broma. Él todavía no tenía a los mellizos. Entrenábamos juntos en el mismo gimnasio. Yo estaba recién separada de (Guillermo) Coppola, estaba más sola que el uno y no se me quería acercar nadie. Él le empezó a decir a Borges (el entrenador), que se moría por conocerme. Yo no sabía su condición ni me importaba, era un bombón, un galán”, recordó.

Ante la intriga de las panelistas por saber detalles de ese encuentro, la actriz contó: “Estábamos en casa, yo estaba batiendo un café y él tirado en el sillón. Se me acercó, empezamos a chapar y tuvimos sexo. Es una anécdota que la tenía para mí, pero ya fue, a él le hubiera gustado que la cuente. Desde ahí fuimos muy amigos”. Luego sumó respecto de cómo la pasó en la intimidad con Fort: “La pasé súper”.

Y para dar cuenta de su gran vínculo, la ex Corte y Confección habló de la importante y tierna propuesta que el empresario millonario le hizo. “Cuando yo lo conozco estaba enfocado en ser papá. Él insistía, de hecho tuvimos una charla donde me ofreció que seamos padres juntos. En esa charla me mató de amor. Él era un tipo tradicional. Yo le dije que no, que prefería acompañarlo en todo lo que él necesitara”, advirtió.

Tras hablar de las mujeres que “lo acompañaron” durante los siguientes años, la actriz definió a Virginia Gallardo como “la mujer de su vida”. “A Virginia la amó profundamente, yo lo he visto sufrir y llorar, creo que fue la mujer de su vida”, señaló dando cuenta que no sucedió lo mismo con el resto de “sus novias”, quienes eran una especie de “parches emocionales” para el mediático.

Como todos sabemos, la amistad entre Callejón y el mediático no terminó bien. La relación se desgastó cuando Fort puso en duda que la actriz había perdido tres embarazos, argumentando que lo hacía por prensa. “Con el tiempo lo entendí. Creo que usufructuaba la amistad y esa cosa de confianza con nosotras y siempre necesitaba dar una noticia”, lo justificó sin rencores.

Si bien el empresario de los chocolates intentó recomponer la relación más de una vez, el enojo de la actriz fue más fuerte. “Él quiso disculparse conmigo, pero yo estaba muy dolida. Hasta me invitó a Carlos Paz, pero no lo pude perdonar, estaba muy dolida. Me tocó mi talón de Aquiles”, remató emocionada.

LA NACION