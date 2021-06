Mariela Anchipi habló de la salud de su marido, Dady Brieva: “Quizás tengan que operarlo”

Dady Brieva tuvo que ser internado de urgencia esta semana en el Sanatorio Anchorena como consecuencia de un sangrado intestinal. Tras ser sometido a varias pruebas, el actor fue dado de alta, y su mujer, Mariela “Chipi” Anchipi, habló de su estado de salud.

En diálogo con la periodista Pía Shaw para el programa El Espectador, de CNN Radio, la bailarina contó primero que el humorista ya está en casa y pudo reencontrarse con su familia. A continuación, informó que son hemorroides internas las que generaron la descompensación en Brieva.

La intervención de urgencia se vio motivada por el abundante sangrado. “No estaba pautado este estudio, fue simplemente porque tuvo ese episodio: fue al baño y se fue en sangre, mucha cantidad. Y era mucha cantidad para ser hemorroides nada más, por eso lo sometieron a esos estudios. Con el antecedente familiar que tiene Dady, que viene con antecedentes familiares complicados en la zona, se lo toma más con cuidado todo ese asunto, y el doctor lo dejó internado”, aclaró.

Anchipi relató primero que el exMidachi sufrió una bajada de presión. “Se sentía como muy débil y también lo dejaron internado por eso, pero ya está todo bien. Por suerte fue un susto nada más, pero se tenía que hacer todos los estudios, y uno era con anestesia y con una preparación previa de todo un día tomando un líquido. Le hicieron la laparascopia y una colonoscopia”, apuntó.

Tras ello, la bailarina indicó que, en base al diagnóstico clínico, su esposo posiblemente tenga que someterse en un futuro a una intervención quirúrgica. “Por ahí tiene que operarse más adelante, pero no es nada de riesgo, que es lo que querían sacarse la duda los doctores”, aclaró.

El episodio se produce luego de que la familia superara el pasado abril el coronavirus. “Si yo no me hacía el hisopado no me iba a dar nunca cuenta de que estaba con Covid, lo pasé súper bien. A Dady le ponía el saturómetro en el dedo y luego la empecé a pasar mal por el estrés. Me hice todos los exámenes de Covid y no me quedaron secuelas de nada, y a Dady tampoco. Sí nos quedaron anticuerpos y nos deja un poco más tranquilos, pero en el momento lo peor fue la cabeza. Tenía miedo: mi viejo y mi mamá también estaban cursando Covid en su casa al mismo tiempo, pero por suerte no necesitaron internación”, relató.

