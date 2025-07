Marley: la vuelta de Por el mundo con Susana como “talismán”, el primer viaje con Mirko y Milenka y su gran anhelo

“¡Estoy muy contento con este regreso de Por el mundo“, exclama Marley con visible entusiasmo, desde Turquía, en una videollamada con LA NACION. ¿Sus acompañantes? Los pequeños Mirko y Milenka ¿Su invitada de lujo y ocasionalmente nanny? Susana Giménez, quien además de ser amiga y madrina de su primogénito fue decretada por el conductor como “cábala” del programa de viajes que desembarcará en la pantalla de Telefe este domingo 3 de agosto, a las 21.

La complicidad de Marley con su compañera de viaje es inobjetable: “¡Nos divertimos mucho con Susana! ¡El otro día la perdimos en un shopping y Mirko la encontró eligiendo carteras!“, sonríe el conductor y agrega: “A Mirko le ha cambiado el pañal, vamos a ver si esta vez a Milenka también“, relata sobre los primeros días de convivencia junto a sus dos hijos y la diva de los teléfonos.

Alejandro Marley disfruta de la paternidad y palpita una nueva temporada de Por el mundo telefe

Además del viaje a Turquía con Susana Giménez (la diva aprovechará su estadía allí para entrevistar al actor Halit Ergenç, quien hizo de Onur en la telenovela Las mil y una noches), Momi Giardina, Alex y Charlotte Caniggia y Karina Jelinek ya están confirmados para distintos viajes por China, mientras que Flor de la V y Verónica Lozano se adentrarán por distintos rincones de Tailandia. Georgina Barbarossa y Flor Jazmín Peña se animarán a recorrer la India. La producción del programa le señaló a este medio que la lista se extenderá con destinos como Vietnam, Corea y Japón, que contarán con la presencia de otras grandes celebridades.

—Se lanza una nueva temporada de Por el mundo. El estreno es con Susana y ¡en Turquía!

—¡Sí! ¡Es un país polémico ahora, que nos da mucho de qué hablar! (risas). Es la cuarta vez que estoy acá en Turquía. Me gusta mucho y Susana siempre me dijo que algún día quería viajar con nosotros a este destino. Es un clásico viajar con ella: hemos ido a la India, a China, Miami, nos hemos encontrado en todos los mundiales. Siempre nos divertimos, la pasamos bien y es una especie de cábala. La mayoría de los invitados van a ser nuevos. Hay muchos debutantes.

Susana y Marley en la terraza de un restaurante de la calle Taksim, con vista al Bósforo/ Gentileza Telefe

—Trascendió que Lali Espósito iba a viajar pero no aparece en la lista ¿Lali viaja?

—No, vi que eso estuvo en algunos portales, pero no. Cuando ella escuchó eso, me escribió y me preguntó: “¿Me voy de viaje con vos?”, pero la verdad es que ella está grabando y al mismo tiempo está haciendo shows y no tiene lugar en la agenda. Más que nada por eso se complica.

Lali y Marley, en uno de sus viajes, alentando a la Selección Argentina Instagram: marley_ok

—¿Fue muy difícil la organización de Por el mundo con Mirko y Milenka?

—Mirko tiene tres semanas de vacaciones de invierno en la escuela de él, entonces no está perdiendo tanto, faltará una semana y media o dos. Igual, lo hablé con la escuela y como él tiene sobresaliente me dijeron que no era problema. Le va súper bien, tanto en alemán como en castellano. ¡Ya sabe restar, sumar, multiplicar y está adelantado! Igual va a volver porque él tiene un montón de actividades que no las quiere interrumpir, como taekwondo. No le quiero cambiar tanto la vida, así que lo armamos de tal manera que vamos a compartir hasta una parte de China y después ellos vuelven y yo sigo un mes más grabando capítulos que van a seguir saliendo al aire hasta fin de año. Va a ser difícil porque me voy a separar un ratito de ellos, pero bueno, estaremos todos los días hablando vía chat. Van a estar con mi familia esos días.

—¿Vuelven Mirko y Milenka juntos?

—Sí, Milenka también va a volver porque después nos vamos para la India y no es un lugar para estar con una bebé. Va a hacer muchísimo calor. Ella va a estar con todos los que la cuidan siempre. Si nos extrañamos mucho puede ser que hagamos un encuentro en un punto medio, pero esta es la forma que encontramos de que no falten tanto a la escuela, que sigan con sus actividades normales y de no afectarlos por el calor. Vamos a estar yendo a lugares donde hace un calor infernal.

—¿Cómo están ahora ahí en Turquía? ¿Susana te va a hacer un poco de nanny?

— Ella está fascinada con Mirko , es su madrina. Ahora Mirko está más suelto, entonces camina con ella y le cuenta cosas de su vida. Se tienen mucho cariño. Con Milenka también, la verdad que la adora. ¡Milenka tiene muy pero muy buen humor! Recién estábamos grabando en las cisternas de Estambul y de repente se durmió. Después, apenas se despertó volvió a reír enseguida. Tiene un excelente humor.

—¿Cómo se vienen llevando los hermanitos?

—Muy bien. Mirko la cuida un montón a Milenka. Está buenísima la relación que tienen. Él está todo el tiempo cuidando a su hermana, le da la mamadera, la ayuda en un montón de cosas y ella está fascinada con él. Cada vez que lo ve se sobresalta ¡Le encanta estar con su hermano! Obviamente tienen una especie de admiración mutua. Son muy parecidos.

—¿Qué es lo más curioso de incluirlos en tus viajes de Por el mundo?

—Es algo que no había sucedido hasta ahora. Es más complejo porque tenés que respetar los horarios de los chicos sobre todo con Mirko que se desadapta un poco más, y más si está cansado, con Milenka si le da hambre hay que parar o cambiarle los pañales.

—¿Susana le cambió algún pañal a Milenka?

—Vamos a ver si le cambia los pañales. La última vez le cambió a Mirko cuando era bebé; vamos a ver si se acuerda todavía de cómo se hace y si se los cambia a Milenka también (risas).

—¿Alguna vez te imaginaste estar haciendo Por el mundo con dos hijos pequeños?

—¡No! Por el mundo tiene mucha historia, hace 26 temporadas que estamos ¡Son muchísimos años! Ya viajé por todo el mundo tantas veces que cuando decidí ser padre, dije: “Bueno, vamos a tener que adaptar todo. Vamos a tener que cambiar todo o no hacerlo más”. Hoy Mirko se compró unos auriculares y se los puso a Milenka. Yo le saqué una foto y le dije: “ ¿Sabés que esa misma foto de Milenka con los auriculares la hice con vos en el avión en otro viaje?" . Busqué la foto, se la mostré y fue muy lindo. Se van repitiendo momentos. Son vuelos largos. Nos fuimos con un vuelo de Buenos Aires hasta Turquía, después de Turquía nos fuimos a Alemania, de ahí España, y hasta Turquía de vuelta; después vamos a Beijing. Y la verdad que los chicos no lloran nunca. Milenka se pone encima de mi pecho, toma una mamadera, sonríe un rato, se queda dormida y ni se la escucha en el avión ¡Se porta muy bien! El otro día le dije a Mirko: “¿Viste qué bien que se portó tu hermana? Hay un solo niño que yo conocí que se portaba exactamente igual de bien ¡Vos!”, y él se quedó sorprendido y me preguntó: ”¿De verdad ?” ¡Y es la verdad porque él también estuvo dando vueltas por el mundo! Cuando tenía 6 meses fuimos por todo Asia, Europa, Oceanía, Estados Unidos. Fue un placer como bebé. No pensé que iba a tener la suerte de que otra vez me tocara tener un hijo, una hija en este caso, tan buena y tan fácil de llevar, más en viajes tan largos, o sea, son los dos un placer. La verdad que nunca tuve dramas. Yo me hice la idea de que la segunda iba a ser complicadísima y no, es una divina también.

—Estás embobado.

—Sí, obviamente. Total y completamente.

—Se habla de una crisis en la televisión. ¿Vos cómo la ves?

—Obviamente que quizás hay momentos donde hay mayor inversión y otros en las que hay menos. Hay momentos en los que se cuidan a la hora de apostar más o menos dinero en un programa. Cada canal tiene su propia historia. En el caso de Telefe, que está en un proceso de venta, hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder, quiénes van a ser los nuevos dueños y ver qué proyectos se arman a partir de ahí. En este momento la pantalla de Telefe tiene La Voz, ahora va a tener Por el mundo. Tiene Pasapalabra, tiene bastante programación. Entiendo que todos los canales no pueden hacer lo mismo, pero yo creo que el año que viene va a estar todo más florecido en la televisión.

—¿Siempre te sentiste cómodo en Telefe?

—Sí. Estuve 12 años en Canal 13, pero ya llevo más de 20 años en Telefe, así que muy feliz. He pasado por un montón de gerentes de programación y por un montón de dueños distintos. Veremos de adaptarnos. Obviamente a mí me agarra en otro momento donde estoy más cansado. Antes me daban ganas de trabajar y hacer 20 programas por semana . Hacía un programa de juegos, un programa de humor, Por el mundo ¡No paraba! Ahora priorizo. Me encanta ir a buscar a Mirko a sus clases, coordinar con sus actividades. ¡Me encanta la vida de padre! Quiero dedicarme un poco más a disfrutar de ellos y no estar metido en 28 programas de televisión a la vez.

—Los últimos años, tras la acusación, te mantuviste un poco más alejado de la pantalla chica. ¿Cómo estás con todo eso?

—Estoy bien porque obviamente todo lo que sucedió fue armado y yo no tuve absolutamente nada que ver. La verdad es que lo dejamos en manos de la Justicia. Yo no tengo absolutamente nada que ver y siempre me han dado la razón, así que estoy totalmente tranquilo. La relación con la gente es siempre excelente. La gente tampoco es tonta y se da cuenta enseguida de todo lo que está armado y lo que no está armado. Así que no se puede engañar al público tampoco.

—¿Y a vos, personalmente, eso te bajoneó?

—No soy de bajonearme para nada, la verdad, yo soy de frente en alto, de disfrutar de la vida. Sé que las cosas cuando vienen con maldad o con extorsión, se acomodan. Creo mucho en el karma también, así que me quedo tranquilo porque sé que las cosas se acomodan.

—¿Creés en el karma y en qué más?

—Tengo un poco de todas las creencias, como di tantas vueltas al mundo, fui sacando un poquito de cada una. Soy católico bautizado, pero la realidad es que pasé un tiempo en Israel y me dije: “Ay, mirá qué interesante el judaismo”. También hay cosas que me parecieron interesantes de los musulmanes. Fui encontrando formas de pensamiento que me abrieron la cabeza y me ayudaron a ver las cosas de otra manera. Entonces soy bastante de creer en el karma y que las cosas se compensan en la vida. Así que por eso también me quedo tranquilo, porque, como te dije, no tengo absolutamente nada que ver. Sé que las cosas se acomodan: de donde viene la maldad, la maldad va a volver.

—¿Cómo ves a Nico Occhiato en La Voz?

—Lo veo bien. Uno no puede basarse en lo que diga la gente, en las críticas o ese tipo de cosas porque creo que si yo hubiera vuelto a hacer La Voz estarían diciendo: “Ay, volvió Marley otra vez ¿Siempre Marley?” Ahora no estoy y dicen: “¿Por qué no está Marley?

—Más allá de Nico...¿extrañás La Voz?

—Sí, por supuesto. Siempre me encantó como formato, pero la realidad es que yo iba a hacer Survivor y no daba hacer los dos programas al mismo tiempo. No me pareció mal Nico lo que pasa es que lo comparan todo el tiempo conmigo y tampoco es fácil cuando agarrás un programa que ya hizo otra persona. Estuve hablando bastante con la Sole y el otro día hablé con Lali.

—¿Qué te dijo Lali? ¿Te extraña?

— ¡No puedo decir esas cosas porque si no la hago quedar mal! (risas)

—Extrañar a un amigo no es hablar mal.

—No, bueno, obviamente, nos extrañamos todos. Yo tenía mucha química con todos ellos, hacíamos un montón de bromas con Montaner, había mucha confianza y se daban momentos muy graciosos. Creo que cuando estoy conduciendo un programa estoy muy relajado, como si estuviera en mi casa, pero a su vez también siento los nervios de la responsabilidad de lo que estoy comunicando y de lo que están viviendo los participantes. Ya habrá otros programas para hacer. Por el mundo es uno de los que más disfruto porque lo inventamos nosotros, ni siquiera es un formato comprado.

—¿Cómo te ves “por el mundo” en los próximos años?

—Lo más importante es ver crecer a mis hijos. Me imagino a Mirko adolescente con su primera novia, a Milenka...me los imagino con sus parejas y por ahí si tienen hijos, me imagino con nietos, ese tipo de cosas.

—¿Te imaginás a Mirko como tu sucesor?

—Sí, podría ser pasarle la antorcha. Él me mira todos los días como lo hago y aparte hoy, por ejemplo, estaba Susana y se nos perdió en una casa de compras. Yo dije: “¿Y ahora qué hacemos?” Y Mirko entraba, subía, la buscaba, y cuando la encontró me empezó a reportar a mi. ¡Tipo conductor! Agarraba el micrófono y decía: “Ahora se está probando zapatillas”. Ojalá lo disfrute como lo disfruto yo y pueda vivir la televisión de la manera que yo la viví.