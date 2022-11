Martina Stewart Usher, la segunda eliminada de Gran Hermano se defiende: ni maltratadora ni homofóbica

escuchar

Si Martina Stewart Usher volviera a entrar a la casa de Gran hermano, su juego sería totalmente diferente. “Pensé que estaba haciendo bien las cosas porque me divertí mucho y sentí que se divertían conmigo, pero me equivoqué y todo me jugó en contra así que mi estrategia sería otra muy distinta”, le confió a LA NACION la segunda participante en ser expulsada del exitoso reality de Telefe. Dos semanas bastaron para señalarla como “la malvada” de la casa. Además en las redes sociales la acusaron de maltratar a sus alumnos y la señalaron como homofóbica, pues ella misma lo aseguró en el video de presentación para el casting. “Lo hice para picantear”, se justificó.

Tiene 25 años, vive en Tigre con su familia, es profesora de educación física y fue acusada de maltratar a sus alumnos, aunque solo fueron denuncias mediáticas. Estudió arquitectura, después dejó y hasta antes de entrar a GH se ganaba la vida trabajando como coordinadora de actividades en un colegio, y daba clases como personal trainer. Los sábados juega al fútbol con sus amigos y va a la cancha a ver al equipo de sus amores, Tigre. “Tengo una vida muy normal”, asegura.

-En el debate, luego de tu salida de la casa, te reencontraste con tu perro Atilio, que no pareció muy contento de verte. Dicen que sos tan mala que ni él te quiere...

-(Risas) Estaba re asustado porque lo tuvieron mucho tiempo ahí y no quería saber nada, pobrecito. Pero yo no lo veía hace un montón y fue muy emotivo.

-Entonces, ¿no sos tan “malvada”?

-¡No! Es todo muy raro para mí, no me esperaba esto. Estuve quince días en la casa, pero para mí fueron como dos meses, y ahora siento que todo es diferente. Cuando salí vino una ola de cosas que no me esperaba.

-La más “odiada”, “la maltratadora”, “homofóbica”...

-Hay que tomarlo como de quién viene y los que hablan no me conocen, así que es todo muy superficial.

-¿Estás enojada?

-Un poco me enoja porque no me gusta que digan que soy maltratadora y eso ya está en manos de abogados. Me están difamando por un chisme y no hay denuncias. Lo que dicen no es verdad. Estaban esperando que entrara a GH para acordarse de que tenían una profesora maltratadora parece... (risas). No me hago cargo de lo que dicen. No soy maltratadora y por eso estoy tranquila. Me fui de mi trabajo súper limpia y me parece una falta de respeto que repitan esta mentira.

-¿Y sos homofóbica?

-Fue un personaje para entrar, claramente. Lo hice para picantear, pero no pienso así.

-¿Te arrepentiste de presentarte como lo hiciste o fue todo a conciencia?

-Muy a conciencia no fue porque no esperaba este choque mediático que no quería ni busqué. Cambiaría mi presentación, pero al mismo tiempo sé que ese ruido que hice gustó y por eso pude entrar al reality.

-¿Cómo te presentarías ahora?

-Parecido porque lo que dije habla un poco de mí, pero obviando esas boludeces que no me representan en nada.

La fama es puro cuento

Martina Stewart Usher junto a Santiago del Moro ADRIAN DIAZ BERNINI

-¿Por qué entraste al reality?

-Fue casi en chiste. No esperaba entrar ni era mi sueño. No esperaba respuesta siquiera, pero me convocaron, fui pasando castings y entré. Hasta yo me sorprendí, pero no era mi deseo.

-Y te fuiste entusiasmando...

-Sí, pero siempre con los pies sobre la tierra. Nunca volé porque tampoco quería ilusionarme.

-¿Querías ser famosa?

-No entré buscando la fama, pero me gustaría meterme en el periodismo deportivo. Sé que tengo que estudiar y con el tiempo se va a dar. Me gusta mucho el fútbol, lo sigo y lo práctico. Me gustaría trabajar de algo relacionado con eso.

-¿Viste otras ediciones de GH?

-Nunca vi Gran Hermano, entré un poco en bolas. No lo consumía y entré sin tener idea.

Cambio de estrategia

Martina al entrar a la casa de Gran Hermano Bernardino Avila

-Si volvieras a entrar, ¿jugarías de otra manera?

-Sí, claramente.

-¿Creés que haberte aliado a “Los monitos” te jugó en contra?

-No sé si en contra porque son amistades que me llevo. La gente juzga la manera de jugar, pero estando en la casa es difícil entender lo que está pasando afuera. Nos divertíamos adentro y pensábamos que gustaba. Creí que la gente lo iba a tomar igual que yo. Adentro no tenés ideas de nada; por ejemplo, las personas que pensé que eran más fuertes, no lo son. Yo hice lo mejor que pude y no me salió.

-¿Volverías a entrar al reality o con esta experiencia fue suficiente?

-Sí, claro que volvería. Me divertí mucho adentro. También debo decir que fue un choque salir porque es fácil juzgar y criticar al otro. No está bueno que eso suceda . La gente tiene un poder que no está bueno.

-Saliste decepcionada...

-Salí súper sorprendida. Me pusieron en el lugar de la mala y eso no me representa. Me quedo tranquila porque la gente que me conoce sabe quién soy, pero me sorprende que el afuera haya captado algo de mí que no tiene nada que ver conmigo. Imagino que fue por mi presentación, pero está tan alejado de cómo soy, que a veces me da gracia y otras me angustia. No tengo la posibilidad de hacer que toda la gente me conozca y sepa cómo soy. La terapia me está ayudando muchísimo, y también los productores que me acompañan. Realmente nos cuidan y nos miman. Por otra parte, tengo muchos mensajes de personas que me dicen que me votaron para que saliera y me piden perdón, me dicen que fue por lo que se difundió. Me jugó en contra y es una lástima.

“Los monitos”, amigos pero ni aliados

-Supongamos que hay un repechaje y entrás, ¿volverías a aliarte con “Los monitos”?

-Me hubiese encantado seguir. Si me dicen que mañana entro, no tengo dudas. Voy. No me favoreció estar con Los monitos, aunque los tres son buenas personas. A Holder se lo juzgó por el personaje y hoy, en la vida real, es un amigo y el fin de semana nos vamos a juntar. Tomaría otras decisiones adentro de la casa porque lo que hice no gustó.

-¿Lo contactaste a Holder entonces?

-Sí, fue al primero que le hablé apenas me dieron el celular y quedamos que el sábado me pasa a buscar.

-También criticaron que no te relacionaras con mujeres...

-Sé que me criticaron eso, pero no es cierto porque me juntaba con chicas adentro. Pasa que muestran lo que quieren mostrar. Me llevo muy bien con Cata, por ejemplo, y con Mora, pero afuera se ve otra cosa.

-¿Quién te gustaría que gane el juego?

-No tengo una persona elegida, todos tienen historias difíciles, y todos entramos por algo. La verdad, no sé.

-A Juan y a Nacho, ¿los ves como ganadores?

-Veo que Nacho tiene mucho aguante afuera y está buenísimo porque lo merece. Y con respecto a Juan siento que jugó muy bruto y a último momento quiso cambiar y me hizo ruido porque nos llevaba al choque, y yo intentaba frenar y de un día para el otro dijo que no era él. De todos modos, falta mucho para la final y adentro todo se vive muy distinto.

-¿Qué se viene ahora?

-Buscar trabajo porque renuncié antes de entrar a la casa y volver a la casa familiar . Yo quería mudarme sola y ojalá se dé antes de fin de año, pero antes tengo que acomodarme económicamente. Veré para dónde arranco.

Temas Gran Hermano 2022