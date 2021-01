El actor se animó al cuestionario "intragable" de Flor de equipo y sorprendió con algunas de sus confesiones, desde el regalo más caro que compró con la tarjeta de Alfano hasta sus fantasías con Sbaraglia Crédito: Twitter Mirtha Legrand

En los últimos días, su nombre estuvo en boca de todos por algunas revelaciones inéditas. A su desconocido touch and go con María Fernanda Callejón se sumó la revelación de que fue "un mantenido" durante sus años de relación con Graciela Alfano. Este mediodía, Matías Alé estuvo como invitado en Flor de equipo y se animó al cuestionario "intragable", donde confesó cuál fue el regalo más caro que compró con la tarjeta de la exvedette, qué famosa le cortó el rostro y con quién haría intercambio de parejas.

"¿Qué fue lo más zarpado que te compraste con la tarjeta de Graciela?", disparó Florencia Peña buscando saber más sobre sus declaraciones en Polémica en el bar. "Un saxo en Paris. Imaginate lo que salía. Me quería comprar una remerita del PSG y paso por una casa de instrumentos. Ella me había dicho que le gustaba como tocaba el saxo Facundo Arana, así que me caí con la valijita. Nunca aprendí a tocar", lanzó entre risas el actor.

Su gran fama de mujeriego dio pie a indagar sobre su pasado amoroso, poniendo algo colorado al panelista de América. "¿Cuál fue la peor cortada de rostro de una famosa cuando intentaste seducirla?", preguntó la conductora. Mientras Alé se negaba a contestar, Marcelo Polino le recordó una vieja y conocida anécdota en un hotel de Mar del Plata. "Una diva argentina con la que estabas compartiendo hotel en MDQ. La llamaste para ir a su habitación y te corto la cara", comentó el periodista de espectáculos. Tras dar algunas vueltas y dudar entre contestar o comer el plato asqueroso, el actor confesó: "Fue con Moria. Yo quería compartir un desayuno, tenia buena onda y compartíamos el mismo hotel. Mi idea era compartir un momentito pero no pasó más que eso".

Si bien aseguró que María Fernanda Callejón no fue su único touch and go del ambiente, Alé se negó a dar más nombres aunque sí habló de sus experiencias swingers."¿Con qué pareja de la farándula local te gustaría intercambiar roles?", preguntó Peña intentando saber un poco más. "Vos no, ¿no?", retrucó el actor en vivo mientras Polino advertía que "hasta el 2022 tiene todo tomado Peña". Sin embargo, tras el chiste, Matías volvió a concentrarse y se animó a dar nombres: "Un Leo Sbaraglia me cabe eh, aunque no sé si está en pareja", lanzó ante la mirada atónita del panel.

