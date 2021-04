“Me traicionaste”: el inesperado “palito” de Juana Viale a Luciano Cáceres

Juana Viale, en una nueva mesaza de Almorzando, uno de los dos programas de El Trece de su abuela Mirtha Legrand, a quien se encuentra reemplazando, tuvo como invitado a Luciano Cáceres y aprovechó la ocasión para deslizarle un pícaro comentario.

En un tramo del ciclo, el actor comenzó a hablar sobre el inminente regreso de Desnudos, la obra que vuelve el 22 de abril al teatro Metropolitan Sura, coprotagonizada por Gonzalo Heredia, Mercedes Scapola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas. “¿Están desnudos en la obra?”, quiso saber Viale. “Estamos con poquita ropa, pero en realidad el texto habla sobre la desnudez del alma”, explicó Cáceres. “Y sí, eso es lo más importante en realidad”, sumó la conductora.

El actor se mostró muy entusiasmado por regresar a las tablas y comenzó a rememorar con Juana la época anterior a la pandemia, en 2019, cuando ambos protagonizaban la obra El ardor, que debió entrar en un impasse por el coronavirus.

“Uno siempre pensaba que iba a volver, pero pasaban las semanas de cuarentena y el teatro no volvía”, dijeron casi en simultáneo los actores, hasta que Viale le hizo un reproche. “Después vos me traicionaste y te fuiste a la otra obra”, dijo entre risas, aludiendo a cómo Cáceres no esperó para retomar su proyecto con la actriz.

Viejos rumores de romance

Luciano Cáceres y Juana Viale hablan sobre los rumores de romance - Fuente: El Nueve

Viale y Cáceres fueron vinculados románticamente en mayo de 2019, cuando se los vio muy afectuosos en una salida. En ese momento, al promocionar El ardor, en cada entrevista que brindaban se les preguntaba por esas versiones.

“El amor no se busca, el amor te sorprende y no lo podés parar. Pero estoy soltero...”, contaba Cáceres por entonces. “Ustedes me quieren con Juana, pero no, somos re amigos. Compartimos dos temporadas hermosas en teatro, pero somos re amigos y siempre es una alegría encontrarnos, vernos”, añadió, para luego asegurar que necesitaba “una persona que sea buena compañera, seria, laburante e independiente”.

La nieta de Mirtha, quien actualmente se encuentra en pareja con Agustín Goldenhorn (con quien proyecta un casamiento a futuro), solía responder “la pregunta del millón” con mucha ironía.

“Con Lu estoy completamente enamorada, estoy esperando que me diga si quiero ser su novia”, manifestaba con humor, en diálogo con el programa Confrontados. “Estamos muy contentos, enterados de que estamos en pareja ya hace un tiempo, disfrutando de todo este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos, pero felices”, la secundaba el actor, sumándose a la broma.

LA NACION