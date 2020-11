Megan Fox estalló contra su ex, Brian Austin Green, por una foto de Instagram Crédito: intagram / @arent_you_that_guy

La separación entre Megan Fox y Brian Austin Green no se estaría llevando en los mejores términos, o al menos eso se puede descifrar gracias al mensaje que ella le dejó a él en su cuenta de Instagram. El domingo por la tarde, el actor decidió subir una foto a su perfil, sin embargo a la actriz no le causó mucha gracia que en la misma apareciera uno de los tres hijos que tienen en común, y no tuvo reparos en decírselo.

En la imagen se podía ver a Green junto a Journey River, el más chico de sus niños que tiene 4 años. Padre e hijo aparecían disfrazados disfrutando de las celebraciones por Halloween. "Espero que hayan tenido un gran Halloween", escribió junto a la postal.

Pocos minutos después, Megan pasó por la cuenta a dejarle un fuerte mensaje a su ex. "¿Por qué tiene que estar Journey en esta foto? No es muy difícil recortarlo o de lo contrario elegir una foto en la que no esté. Yo tuve un gran Halloween con ellos ayer, y sin embargo podrás notar la ausencia de los chicos en mis redes sociales. Sé que amás a tus hijos, pero no se por qué no podés parar de usarlos para posar en Instagram", escribió sin reparos.

"Estás muy compenetrado en alimentar la narrativa de que soy una madre ausente, y que vos sos el angelical y eternamente dedicado padre del año, pero los tenés la mitad del tiempo", disparó enojada. "¡Felicitaciones! Eres un ser humano excepcional. ¿Por qué necesitás de Internet para que te reafirmen lo que es completamente evidente sobre cómo tus hijos te aman?", culminó. Después de que Fox realizara este comentario, Brian borró la foto y volvió a publicarla, pero cortando al pequeño.

Además de Journey, los actores son padres de Noah Shannon, de 8 años, y de Bodhi Ransom, de 6. Green también tiene un hijo de 18 años, Kassius, fruto de su relación con la actriz de Beverly Hills 90210, Vanessa Marcil, quien poco después de que la respuesta de Fox se volviera viral, también dejo un enigmático mensaje. "Como digo yo... al final la verdad siempre sale a la luz", puso en sus historias de Instagram, utilizando el hashtag "Estoy con vos hermana".

Después de 10 años de matrimonio, Fox y Green anunciaron su separación a mediados del 2020. Fue él quien dio a conocer la noticia en uno de los episodios de su podcast. La exmodelo y actriz de la saga Transformers y el que fuera uno de los protagonistas de la serie Beverly Hills 90210 se conocieron en un rodaje en 2004 y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Salieron durante un par de años y cortaron en 2009, pero pronto volvieron a unirse y se casaron en 2010. Luego tuvieron una separación en 2014, cuando llegaron a pedir el divorcio, pero en ese momento dieron marcha atrás.

Un día después de anunciar su separación, Megan apareció en un sugestivo video del rapero Colson Baker, que es su actual pareja. Según trascendió, la actriz y el músico se conocieron en el set de grabación de aquel video y, desde entonces, no se separaron.

