Megan Fox y su novio, el cantante Machine Gun Kelly, en la alfombra roja los premios American Music Awards 2020 Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 10:34

Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly hicieron su primera aparición pública, luego de que se confirmara su romance en junio pasado. La pareja se mostró radiante en la alfombra roja de los premios American Music Awards 2020, donde el músico haría más tarde una presentación en vivo con material de su último álbum Tickets to My Downfall. No solo, la actriz fue la acompañante oficial del cantante sino que hasta posaron para las cámaras.

Con un look verde y asimétrico compuesto por un top y una pollera (de Azzi & Osta), la actriz de 34 años fue una de las más llamativas de la noche. Pero su novio no se quedó atrás, el joven se inclinó por una remera con un gran escote que dejaba ver su pecho todo tatuado y un pantalón haciendo juego. Para cortar el blanco, MGK sumó unas zapatillas plateadas galácticas.

Fuente: AFP

Con esta aparición pública, la pareja llamó la atención de los medios y además mostró que su romance va en serio. Megan, madre de 3 niños, y Machine Gun, padre de 1, comenzaron a salir al poco tiempo de que trascendiera que la actriz se había separado de su marido, Brian Austin Green. El músico y la actriz se conocieron en Puerto Rico, en el set de la película Midnight in the Switchgrass y desde ese momento mantuvieron una muy buena relación que luego terminó convirtiéndose en algo más.

El artista pop-punk, quien acaba de lanzar su último disco producido por el Blink 182 Travis Barker, interpretó "Bloody Valentine", tema en que Fox participa del video musical.

Una separación, tras 15 años

Sobre la separación, Green había contado en su podcast: "Ella me dijo: 'Al estar afuera me di cuenta de que trabajar sola me hacía poder ser yo misma, me gusté más a mí misma en esta experiencia y creo que es algo que debería intentar', Yo me quedé en shock, me enfadé, pero no puedo enfadarme con ella porque ella no pudo sentirse así, no fue una elección, es como lo vivió de verdad. Hablamos un poquito más, decidimos separarnos un poco... y eso hicimos".

Pero ese nuevo impasse en el matrimonio terminó siendo definitivo. Fox siguió su camino, tanto a nivel laboral como personal y Green también rehízo su vida, los paparazzi lo han captado con diferentes mujeres en varias citas, pero su última conquista fue la modelo Tina Louise.

Conforme a los criterios de Más información