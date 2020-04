Micaela Tinelli habló sobre la polémica de la valija de su padre

La hija mayor de Marcelo Tinelli, Micaela, defendió a su padre por la polémica sobre la valija enviada a Esquel Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 15:08

Micaela Tinelli hizo su descargo sobre el escándalo mediático que generó el traslado de una valija de su padre desde Buenos Aires hasta Esquel en el marco de la pandemia de coronavirus .

"La cuarentena le está pegando bastante mal a todos, saca lo peor de muchos de ustedes , cuando debería pasar todo lo contrario", escribió la hija mayor de Marcelo Tinelli en un tuit.

El conductor fue foco de muchas críticas durante el día de ayer cuando se dio a conocer que la Justicia Federal había abierto una investigación para determinar si se había utilizado un " vuelo privado humanitario " para enviarle una valija con objetos personales a Tinelli, en vez de medicamentos. Tras el revuelo, la joven empresaria publicó dos tuits donde dio su parecer sobre el tema.

Micaela Tinelli defendió a su padre por la polémica de la valija Crédito: Twitter

"Me queda más que claro que no evolucionamos más. Y vengan a decirme lo que quieran, total yo sé muy bien quién soy, cómo soy, y cómo es mi familia , lo demás es cotillón. Les deseo mucha paz y mucho amor", sentenció.

Días atrás también había retuiteado un mensaje de su hermana, Candelaria, que decía: "Qué pesada que debe ser la cruz de la gente que vive para criticar. Qué feo se debe sentir vivir con eso en el cuerpo". Este último tuit coincide con el momento en que el clan Tinelli viajó a la Patagonia para cumplir con los días de aislamiento en la provincia de Chubut, y esto también había despertado una lluvia de críticas.

Recordemos que el conductor habló de la polémica de la valija en diálogo con radio La Red y aclaró: "Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta. Acá no hubo un vuelo humanitario . Es una mentira absoluta . ¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".