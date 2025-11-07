Millie Bobby Brown y David Harbour posan entre abrazos y risas luego de las acusaciones de maltrato de la actriz

Una semana después de que trascendiera que Millie Bobby Brown denunció por maltrato a David Harbour, la dupla de estrellas de Stranger Things sorprendió a todos en medio del estreno de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix: sobre la alfombra roja del evento que todos los fans estaban esperando no solo posaron para los flashes, sino que, además, lo hicieron entre risas, abrazos y gestos de complicidad.

En el evento realizado en Los Ángeles, la actriz lució un diseño de Rodarte para su gran noche confeccionado con encaje metálico, tul y plumas Jordan Strauss� - Invision�

Millie Bobby Brown se dejó ver radiante con un aura gótica en su look FREDERIC J. BROWN� - AFP�

Fue la misma plataforma de streaming la que, un rato después del esperado encuentro compartió el video en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se ve cómo Harbour y Brown se cruzan y luego de una broma de la artista -hace la mímica de firmarle un autógrafo en la cara- se dan un beso en la mejilla y se abrazan con cariño.

“David Harbour y Millie Bobby Brown llegan juntos para el último estreno de Stranger Things”, fue el texto que eligió Netflix para acompañar las imágenes. La publicación recibió, durante las primeras horas, más de un millón de likes y casi 23 millones de reproducciones. Los seguidores también utilizaron los comentarios para compartir su desconcierto, pero también su ansiedad por el estreno del final de la serie. Muchos aseguraron que nunca confiaron en la veracidad de la información. “Qué bueno que nunca creí en esos rumores”, escribió una fan. “Y los rumores terminaron”, sumó otro”.

La palabra de los productores

Mientras los protagonistas evitaron hablar del tema, Ross Duffer, creador de la serie junto a su hermano Matt, respondió las consultas que el periodista de The Hollywood Reporter les hizo durante el evento. “Obviamente, comprenderán que no puedo hablar de asuntos personales del rodaje, pero sí diré que llevamos diez años trabajando con este reparto, y a estas alturas son como de la familia y nos importan muchísimo”, resaltó. “Ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, sumó.

Matt Duffer y Ross Duffer, los creadores de la serie Amy Sussman - Getty Images North America

El director y productor ejecutivo, Shawn Levy, fue más contundente. Cuando le consultaron cómo maneja la producción una denuncia de acoso en el set y cómo se asegura de que todos se sientan seguros y respetados, respondió: “Al final del día, ese es el trabajo”. “Hay que crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Y estamos orgullosos de haberlo logrado”, sumó.

Levy fue el único que hizo una referencia directa al artículo del Daily Mail. “He leído un montón de historias, que son completamente inexactas… hay mucho ruido al respecto. Pero la verdad es que consideramos a este equipo y a este elenco como familia, y por eso nos tratamos con respeto, y eso siempre ha sido fundamental”.

Un escándalo inesperado

Como si nada hubiera pasado, Brown y Halbour posan juntos en la alfombra roja FREDERIC J. BROWN� - AFP�

El sábado pasado el diario británico Daily Mail publicó una nota en la que aseguró que Millie Bobby Brown, la gran estrella del programa, habría acusado a Harbour, su compañero de elenco -encarna a su figura paterna en la ficción- de maltrato y acoso laboral. Según la publicación inglesa, la actriz presentó una extensa denuncia a la producción de Netflix sobre el comportamiento de Harbour poco antes de comenzar a grabar la quinta temporada de Stranger Things.

Si bien el artículo no aporta más datos sobre el contenido de las acusaciones, sí afirma que Brown presentó un documento de páginas y páginas en donde reveló sus conflictos con Harbour en el set al que por el resto de la grabación siempre fue acompañada por uno de sus representantes. La presentación de la actriz puso en marcha una investigación interna que duró varios meses de la que Netflix no hizo ningún comentario público hasta ahora. Tampoco lo hicieron los principales involucrados ni el resto de los actores de la serie.

Millie Bobby Brown y David Harbour en Stranger Things Archivo

Por último, la nota aclara que las acusaciones de Brown no hacían referencia a ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte de Harbour, con quien la actriz comenzó a trabajar en la primera temporada de Stranger Things cuando era una niña de 12 años.

El escándalo que provocaron las revelaciones del Daily Mail contrastan no solo con el vínculo de los actores en la ficción donde sus personajes, Eleven y Jim Hopper, encarnan uno de los aspectos más emotivos y festejados de toda la serie, sino también con el lazo que parecían compartir más allá de las cámaras hasta hace pocos años. Durante un episodio de 2016 del podcast That Scene with Dan Patrick, Harbour describió la relación que había construido con Brown. “Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que alcanzara la fama”, expresó. “Siento que debo protegerla. Me preocupo por ella. Me preocupo por su nivel de fama y todo lo que eso significa para ella”, agregó.

Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, en el 2022 Cindy Ord - Getty Images North America

En otra oportunidad, durante una de las ruedas de prensa de la serie, tanto Harbour como Brown hablaron de la dinámica padre-hija que existía fuera de la pantalla. “Pasamos por muchas emociones diferentes... nos enojamos el uno con el otro, somos como padre e hija”, dijo Brown. Las declaraciones fueron, según People, en 2018 en la PaleyFest que se realizó en Los Angeles.

Además de haber quedado en la mira del público por la denuncia de la protagonista de Enola Holmes, Harbour se encuentra en medio de otra polémica gracias al flamante álbum de Lily Allen, su ex: en una gran cantidad de las canciones de West End Girl, la cantante y compositora detalla el fin de su matrimonio y acusa al actor de infiel.