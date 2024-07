Mirtha Legrand sorprendió a Beto Casella con una dura recriminación: “Vos a veces hablás mal de mí”

Escuchar

Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Beto Casella en su mesaza del sábado por la noche para reprocharle algunos dichos del pasado y limar asperezas. Con la intención de saldar cuentas pendientes, la Chiqui descolocó al conductor de Bendita TV con una pregunta inesperada luego de regalarle una importante cantidad de halagos. “Vos a veces hablás mal de mí, ¿por qué? ”, quiso saber.

Casella fue uno de los invitados de la última emisión de La noche de Mirtha. Junto a él compartieron la cena con la gran diva de la televisión argentina la exvedette Amalia “Yuyito” González, el asesor de moda Fabián Medina Flores y la abogada Ana Rosenfeld.

Luego de presentarlo, Legrand no ahorró elogios para Casella. “Qué bien te va, Beto. Qué bien te va en tu trabajo”, señaló. “Tengo mucha suerte”, explicó el periodista. “Bueno, suerte pero además te reconocen tus valores y lo hacés muy bien”, destacó. En ese momento, la figura de Canal 9 explicó que hace 19 años que está al frente de Bendita. “Es un récord 19 años”, resaltó la Chiqui. “Tenés muy buena audiencia”, agregó.

En ese momento, Casella contó que le gusta y le divierte hacer el programa y destacó al resto del equipo, con quienes celebró poder trabajar. “Somos un perfil de personas parecidas. Nos reímos de lo mismo”, explicó. “Pero también pelean, discuten a veces”, acotó Legrand. “Tiene que haber discusión”, analizó el conductor, pero no pudo terminar la idea. “ Vos a veces hablás mal de mí, ¿por qué?”, lo interrumpió la Chiqui, y se llevó la mano al mentón -un gesto muy típico de ella-. “¿Vos me querés o no me querés?”, fue un poco más allá.

Luego de un breve silencio, Casella le ofreció a la conductora una respuesta. “No. Yo me enojé cuando pospandemia no volvías a la tele, porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mi alguien que te quiere mucho me dijo ´Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando´. ¿Sí o no?”, retrucó. “Sí, así es”, confirmó ella. “Y no me gustó. Eso comenté. ´Che, no la tengan secuestrada a Mirtha´”, completó. “Bueno, entonces al contrario, saliste a favor mío”, se alivió Legrand. “Por supuesto. ¿Qué puedo decir mal de vos, yo?”, cerró el tema el periodista. “Bueno, yo te agradezco mucho. Yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a las cámaras, y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo”, sumó Mirtha al halago, ya con las cuentas claras.

Críticas al gobierno de Milei

Mirtha Legrand junto a sus invitados de la noche: Beto Casella, Ana Rosenfeld, Yuyito González y Fabián Medina Flores StoryLab

En otro momento de la noche, Casella habló de la situación actual de Argentina. “¿Te gusta cómo está el país?”, le consultó la conductora. “No, por supuesto que no. Si es una consecuencia inevitable de lo que vivimos hasta diciembre y había que hacerlo…”, confesó, en referencia a los recortes y ajustes. “Yo creo que igual, modestamente porque no teniendo de economía, se podría haber protegido un poquito sobre todo a las personas de menores recursos sobre todo de estos tarifazos, de gente que le vienen facturas de 70, 80 mil pesos. Departamentitos”, argumentó. “A mi lo que me aflige es el despido de la gente”, acotó Mirtha.

Casella volvió a hablar del costo de vida y puso como ejemplo el caso de la salud privada. “La prepagas, Mirtha. En un momento amagaron, y nos pareció a todos una idea fabulosa, que se retrotraigan los aumentos. Yo dije ´ah, qué bueno, el Estado interviniendo´. Quedó en la nada”, se quejó. “Y así un montón de cosas”, agregó, y explicó que para él en ese sentido el Estado debería estar más presente.

Por último, habló de la Televisión Pública, y aseguró que a contramano de lo que trascendió, las producciones son del mismo canal y no de terceros. “Decían ´No, produce el Chato Prada´. Ayer lo llamé y le pregunté ´Chato, ¿vos estás produciendo el programa de Denise?´. ´No. nada que ver. Estuve asesorando pero lo produce el canal´, me contestó”. Casella agregó que, según su visión, el gobierno debería “dedicar 15 minutos a explicar qué van a hacer con la televisión pública”. “Una idea es hacer coproducciones. Nosotros no ponemos un peso, ponemos el canal. No es mala idea. Por lo menos es trabajo para la gente. Pero que lo expliquen. Hay un silencio con eso”, completó. “Está complicada la cosa”, cerró la Chiqui.

