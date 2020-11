Muere el hijo de Bobby Brown e hijastro de Whitney Houston a los 28 años

Bobby Brown Jr., hijo de Bobby Brown e hijastro de Whitney Houeston, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

Bobby Brown Jr., hijo del músico y productor Bobby Brown e hijastro de la cantante Whitney Houston, fue encontrado muerto hoy en su casa de Los Ángeles, según ha confirmado el Departamento de Policía de esa ciudad norteamericana.

La causa del fallecimiento del joven, de 28 años, no se ha dado a conocer, aunque en principio se descarta que fuese una muerte violenta. Después de conocerse la noticia, su hermano, Landon, compartió una foto en blanco y negro de Bobby Jr. en Instagram con el mensaje: "Te amaré por siempre, King".

El padre del joven estuvo casado con la cantante Whitney Houston, quien perdió la vida en febrero de 2012 cuando tenía solo 48 años. La única hija de la pareja, Bobbi Kristina Brown, fallecía en julio de 2016 a los 22 años, tras permanecer más de seis meses en coma y fue enterrada en Nueva Jersey junto a su madre. Recién estrenado 2020 se conocía que quien había sido su novio -que además era hijo adoptivo de la cantante- Nick Gordon, de 30 años, también acababa de morir. Los tres fueron fallecimientos trágicos, a edades tempranas y todos relacionados con las drogas.

Brown rindió homenaje a su hija en el quinto aniversario de la muerte de Bobbi Kristina en julio, publicando en Instagram una foto de la joven junto a este mensaje: "No hay forma de explicar cómo siento que te extraño tanto, niña". "Te quedas en mi corazón, en mi mente, todos los días, papá te ama", escribió el productor musical.

Brown, una de las más grandes estrellas del R&B de los 90, tanto como solista como con su banda New Edition, inventor del "New Jack Swing" y ganador del Grammy, tuvo siete hijos: Landon, La'Princia, Bobby Jr., Cassius, Bobbi Kristina, Bodhi y Hendrix Estelle Sheba. El cantante de "My Prerogative" tampoco ha escapado de la polémica. En 2013 fue condenado a 55 días de prisión por conducir ebrio y a un año y medio de terapia contra el alcoholismo. Se trataba de la tercera ocasión en la que Brown era condenado por un delito similar.

Brown tenía el permiso de conducir suspendido desde 2012. El cantante está casado con su manager, Alicia Etheridge, desde junio de ese mismo año. En 1996, se declaró culpable de conducir borracho en el estado sureño de Georgia y pasó ocho días en la cárcel. Brown estuvo casado con Whitney Houston durante 14 años hasta que ella decidió poner fin al matrimonio entre acusaciones de malos tratos y abuso de drogas, en 2007.

