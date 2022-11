Murió el actor John Aniston, padre de Jennifer Aniston

escuchar

John Aniston, reconocido actor televisivo, falleció el viernes pasado. La encargada de anunciar la noticia fue su hija Jennifer, que lo despidió con un tierno mensaje desde su perfil de Instagram.

“Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los más bellos seres humanos que conocí. Me siento muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor”, escribió la actriz de Friends. “Te amaré hasta el final de los tiempos”, concluyó Aniston que en varias oportunidades había hablado públicamente sobre el vínculo con su papá.

Desde el divorcio de sus padres, cuando la actriz tenía diez años, según explicó en su momento, no tuvieron una relación demasiado cercana pero, con el paso del tiempo, Jennifer y su padre lograron reconstruir su lazo. Lo mismo que hizo la actriz con su madre, fallecida en 2016, con la que pasó 15 años sin hablar luego de que ella publicara un libro sobre su vida apenas se hizo famosa gracias a Friends.

Más allá de sus conflictos del pasado, lo cierto es que en los últimos años la actriz y su padre se acercaron, al punto de que este año John la acompañó cuando ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz, en tanto, le grabó un emotivo mensaje cuando él fue homenajeado por su trayectoria en la celebración de los premios Emmy a la TV diurna.

John Aniston en la entrega de los Emmy Richard Shotwell - Invision

“ Este es un momento muy especial para mí. Es una oportunidad para no solo rendir tributo a un ícono de la TV, sino también para reconocer todos sus logros como un respetado actor que resulta que además es mi padre ”, decía la actriz en el video en el que también mencionaba los más de cincuenta años que su papá llevaba trabajando en la pantalla chica.

De hecho, aunque su personaje más reconocido fue el villano Victor Kiriakis que interpretó en la telenovela Days of Our Lives durante 30 años, lo cierto es que Aniston empezó su carrera televisiva en 1962 con un papel en el policial 87th Precinct. Antes, el actor nacido en Grecia en 1933 con el nombre de Yiannis Anastasakis había actuado en teatro, aunque una vez recibido de la universidad de Penn se alistó en la Marina y fue destinado a Panamá. A su regreso a los Estados Unidos, decidió probar suerte como actor en Nueva York y apareció en series como Kojak -protagonizada por su coterráneo Telly Savalas que se convirtió en uno de sus amigos más cercanos y fue el padrino de su primera hija, Jennifer-, Combate, Yo soy espía, El virginiano y más recientemente Star Trek: Voyager, The West Wing, Gilmore Girls, Cold Case y Mad Men.

“ Las telenovelas te dan la cantidad justa de reconocimiento. Te alcanza lo suficiente para satisfacer tu ego, pero no es tanto como para complicarte la vida. Hay personas, como mi hija, que no pueden ir a ningún lado ”, explicaba el actor en una entrevista en 2018. En esa misma charla publicada por la fundación de la Academia de Televisión, Aniston contó que lejos de estar contento con el hecho de que su hija quisiera dedicarse a la actuación, él le aconsejó que hiciera otra cosa. “Le dije que no quería que estuviera involucrada en el mundo del espectáculo porque es un negocio muy difícil. Es lo que le digo a todo el mundo que quiere ser actor: ‘No lo hagas’. Es que si el hecho de que yo les diga eso, los convence para desistir, entonces no deberían ni haber pensado en intentarlo”, decía el intérprete, cuya historia tanto personal como profesional se coló en algunos de los episodios de la famosa Friends.

En el recordado episodio del casamiento de Monica y Chandler, cuando Joey, el encargado de oficiar la ceremonia, se retrasa, Rachel, el personaje de Aniston, debe encontrarle un reemplazo y en su búsqueda se cruza con una ceremonia de bodas del rito griego ortodoxo. Antes de entrar en el salón para pedir ayuda, la actriz lee el nombre de los novios: “Anastasakis- Papasifakis”, que claro, era el apellido de nacimiento de su papá. Además, Days of Our Lives tenía constante presencia en la serie como el trabajo soñado de Joey, uno que conseguía para perderlo después en uno de esos momentos hilarantes para la ficción, y bastante menos graciosos en la realidad de los actores como papá Aniston que, contra viento y marea, hizo de la telenovela su hogar durante más de 30 años.