Nació Franco, el hijo de la periodista Nara Ferragut y el actor Carlos Issa

Nació Franco, el hijo de Nara Ferragut y Carlos Issa Crédito: instagram.com/naraferragut/

Nara Ferragut se convirtió en mamá, producto de su relación con el actor Carlos Issa, y así lo anunció a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "A las 20:35 llegó Franco Issa", escribió la periodista.

Desde hace varios años que la conductora, que se hizo conocida por sus participaciones en ShowMatch, viene manifestando su deseo de convertirse en mamá. Cerca de cumplir los 41 años, Nara junto a su marido anunciaban hace algunos meses que estaban esperando su primer hijo.

Meses después, y contenta con el feliz desenlace, Ferragut escribió: "Agotados pero felices. El 30 de septiembre, a las 20:35 horas, llegó Franco Issa. Después les vamos a contar más, pero no queríamos dejar de compartirlo con todos ustedes que nos llenan de amor y mensajes hermosos. Los queremos". Además compartió una foto donde puede verse acostada en la cama de la clínica con una cofia, su marido y al pequeño recién nacido.

Dos días antes del nacimiento, la periodista había hecho una publicación contestando a un comentario de uno de sus seguidores. Al parecer alguien había opinado negativamente sobre su figura y ella no se guardó nada. Sin agresión pero con altura, Nara dijo que estaba muy contenta con su físico, con el ejercicio que había estado haciendo y la dieta que había estado siguiendo en estos 9 meses de embarazo. "En esta comunidad NO hay grieta", cerraba el mensaje.

Casamiento, búsqueda y final feliz

Nara y el actor Carlos Issa se casaron en febrero de 2019. Al poco tiempo, y tras compartir el momento en que el test de embarazo dio positivo a través de un video en sus redes sociales, hicieron realidad uno de sus sueños: convertirse en padres. Pero el camino no parecía ser tan fácil.

"No lo esperábamos en ese momento, ya que los médicos nos habían dicho que era un proceso largo (y muy duro, agregamos nosotros). Salíamos llorando de cada consulta y los porcentajes nos atormentaban", contaba en el video con el que anunció su embarazo. Y seguía: "Sin embargo, el milagro ocurrió y quedamos embarazados. En contra de los pronósticos y de lo que nos decían. Hoy más que nunca, ¡no escuchen a los no! Que nadie les diga lo que pueden o no hacer. Sean libres, genuinos, honestos con su ser".

