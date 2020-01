Natalie Pérez encendió las redes con un video al natural en la pileta

La actriz y cantante estalla las redes con un video en la pileta donde se muestra al natural Crédito: Instagram

Natalie Peréz compartió con sus seguidores de Instagram un video al natural en la pileta y rápidamente superó las 400 mil reproducciones. La actriz y cantante confesó que le cuesta relajarse en los días de "pileteada"; muchos se sintieron identificados con sus palabras y otros la llenaron de elogios por su sensual figura en bikini.

"Saliendo del agua con estilo. Nunca me quedo quieta. No me gusta tomar sol. Me gusta ver cómo se mueve el agua. A los gritos con mamá. El olor de los domingos en el barrio. #dominguera #entilada", escribió la artista en el epígrafe del video.

Muchos usuarios le agradecieron que muestre "la otra cara de un día de pileta", y que retratara los momentos más cotidianos de su tarde de sol. A su vez, tuvo una ola de declaraciones de amor, y muchas felicitaciones por su manera de lucir el traje de baño sin necesidad de posar para la cámara. Por su parte, la actriz que protagonizó Pequeña Victoria -junto a Inés Estévez, Julieta Díaz, y Mariana Genesio- no respondió ningún comentario, pero subió un video a sus historias donde anunció que está trabajando en nuevas canciones y videoclips.

Así, la cantante que conquistó a sus fanáticos con su disco Un té de tilo por favor, mantiene al tanto a sus 2,4 millones de seguidores sobre su presente profesional, y por el momento se muestra soltera, después de haber confirmado el año pasado su ruptura con Ramiro Gayoso, quien fue su pareja durante 6 años. "Me quedé leyendo sus mensajes. Muchas gracias por el apoyo; saben lo importante que es. Les mando un abrazo entilado gigante", expresó Pérez en sus historias de Instagram.