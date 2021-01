Natalie Pérez habló sobre los rumores de romance con El Polaco: "Él me tenía bloqueada en Instagram" Crédito: Instagram

Su nombre estuvo involucrado en uno de los últimos escándalos entre El Polaco y Barby Silenzi. Señalada como la tercera en discordia que precipitó una crisis entre ellos, Natalie Pérez rompió el silencio este miércoles y contó cómo es su relación con el cantante de cumbia, con quien este viernes estrena un tema musical.

Tras recordar cómo fue su paso por MasterChef Celebrity (competencia a la que entró para reemplazar a El Polaco, luego de que contrajera Covid-19), la actriz confesó que, desde su punto de vista, el músico es su gran candidato para llegar a la final. "Fueron tres o cuatro días que estuve, pero estaba re nerviosa, tenía mucha presión. Cuando te ponen un reloj se pone intensa la cosa, no es lo mismo que cocinar en casa. Creo que la final está entre Claudia [Villafañe] y El Polaco. Lo veo muy bien, por ahí su canal es la cocina", lanzó, entre risas, en referencia a sus escándalos mediáticos de los últimos meses.

Su comentario dio pie para que el panel de Flor de equipo se meta de lleno en los rumores que, en el último tiempo, la vincularon sentimentalmente con el artista. Si bien al principio intentó esquivar el tema, minutos después Pérez se puso seria y habló de cómo es su vínculo con el cantante. "Al Pola lo conocí cuando hicimos Las Estrellas, en 2017, y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción. Él es muy gracioso, me reí toda la filmación", expresó mientras mostraban una imagen del videoclip "El regalo", que se estrenará este viernes.

Mientras advirtió que cuando lo reemplazó en el certamen de cocina no tuvo contacto con él, la actriz reveló un dato desconocido hasta el momento. "Yo entré a MasterChef y le escribí para ver si me quería tirar algún tip y me deseó suerte. Yo le iba contando gala a gala que iba pasando (...). Tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram", disparó ante la mirada atónita de todo el equipo.

Ante la intriga por saber más, Natalie aclaró: "Este bloqueo es antiguo parece. Cuando me proponen lo del reemplazo, yo le escribí por redes porque no tenía el teléfono y ahí me di cuenta que me tenía bloqueada. Después le pedí el teléfono a la producción y ahí me escribió él. Cuando le pregunté me dijo: 'No, me tenías bloqueado vos. Seguro algún novio tuyo estaba celoso'", contó, entre risas.

Enseguida, todo el equipo se puso a investigar sobre los motivos por los cuales el artista (o alguna de sus parejas) podría haber bloqueado a la actriz. Tras volver a repasar que se conocieron en 2017 en la tira de eltrece, los periodistas del grupo llegaron a la conclusión de que en ese momento El Polaco estaba en pareja con Silvina Luna. "Él hacía de boxeador y yo de la dueña del hotel. Compartimos tres escenas nada más y tampoco hubo escenas hot entre nosotros. De hecho, no hubo más contacto hasta el día que grabé la canción", repitió Pérez intentando, una vez más, desligarse de las versiones que la señalan como la responsable de su crisis del cantante con Silenzi.

