Neve Campbell explicó por qué no estará en Scream 6: “No podía caminar en el set sintiendo eso”

Es una de las estrellas indiscutidas de la saga de Scream, como se ratificó este año con el estreno de Scream 5, el reboot en el que apareció junto a Courteney Cox y David Arquette para revitalizar varios tramos del largometraje. Sin embargo, en junio de este año, Neve Campbell contó que fue convocada para la nueva película en la que se está trabajando y que declinó la oferta sin dudarlo por considerarla injusta en relación a lo que podía aportar.

En recientes declaraciones a Variety, Campbell redobló la apuesta contra lo sucedido en las negociaciones de Scream 6 y volvió a arrojar luz sobre el tópico de la inequidad salarial en Hollywood. “No sentí que lo que me ofrecían equivaliera al valor que yo aporto a esta franquicia y he aportado a esta franquicia durante 25 años”, expresó la actriz y añadió: “Como mujer en este negocio, creo que es muy importante para nosotras ser valoradas y luchar para ser valoradas. Honestamente, no creo que si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de gran éxito durante 25 años, el número que me hubiesen ofrecido hubiese sido el mismo” , manifestó.

Neve Campbell dijo sentirse "infravalorada" por la oferta que le hicieron para estar en Scream 6

Asimismo, Campbell remarcó que, a pesar del cariño que le tiene a la saga que se inició en 1996 con dirección del maestro del terror, Wes Craven, y guion de Kevin Williamson, aceptar esa oferta era una forma de traicionarse a sí misma y a sus convicciones. “ En mi alma, simplemente no podía hacer eso. No podía caminar en el set sintiendo eso, sintiéndome infravalorada y sintiendo la injusticia, o la falta de justicia, en torno a eso ”, amplió días atrás sobre su partida de la exitosa franquicia.

Scream 6 -cuyo estreno está previsto para 2023- será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la dupla responsable de la película predecesora que presentaba una nueva camada de rostros del famoso slasher como Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding.

Neve Campbell fue atacada por un oso en plena filmación

Neve Campbell contó que fue perseguida y atacada por un oso en medio de una filmación instagram.com/nevecampbell

En enero de este año, la actriz contó que fue perseguida y atacada por un oso en los ensayos de una filmación, aunque se reservó el título de la película.

El episodio, según compartió en el ciclo The Kelly Clarkson Show, se produjo unos años antes de que Wes Craven la eligiera para ponerle el cuerpo a la heroína Sidney Prescott en Scream. En ese entonces, Neve tenía 17 años y paulatinamente estaba encontrando su lugar en Hollywood. Por lo tanto, cuando en medio de un rodaje le propusieron que se relacionara con un oso para ensayar una escena en la que el animal debía perseguirla, no se negó.

“Estaba interpretando un personaje que tenía una gran conexión con los animales y había una escena en la que un oso me perseguía”, empezó Campbell con su relato. “Trajeron a este oso al set y primero me dieron una gran botella de gaseosa para darle de comer. Después de alimentarlo, me pidieron que moje mi mano en miel y salga corriendo. ‘Cuando llegues al árbol de allí, sacá la mano y alimentá al oso’, me señalaron”.

Pero nada salió de acuerdo a lo previsto por el equipo de producción. “Metí la mano en la miel y corrí hacia donde me habían indicado. Me di la vuelta y saqué la mano, pero el oso no se detuvo”, reveló la actriz. “Me agarró una pierna y me arrastró a través del bosque. Mi madre estaba visitando el set y no paraba de gritar, en estado de pánico. Todo el equipo se quedó helado, porque nadie podía creer lo que estaba pasando. En lo único que yo pensaba era en que el oso me estaba mordiendo”, recordó.

La situación se terminó resolviendo con el cuidador arrojándole piedras al oso para distraerlo y separarlo de la actriz, quien estaba totalmente abrumada. Campbell contó que en aquel momento consideró la experiencia “una tontería”, porque era habitual que durante los rodajes le pidiesen “cosas estúpidas”. Sin embargo, aclaró que ahora no se prestaría a una situación de esas características.