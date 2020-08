Ni patitas de pollo, ni dólares: Pablo Echarri contó la verdad sobre su ruptura con Natalia Oreiro Crédito: Instagram

Él era el galán del momento, con su pelo largo, su pose de chico de barrio y una prometedora carrera en cine, televisión y teatro. Ella se había convertido, a fuerza de simpatía y carisma, en la heroína de telenovelas más querida por el público. Jóvenes, lindos, inteligentes, Pablo Echarri y Natalia Oreiro encastraban en el imaginario de la pareja perfecta.

Guardias en su casa, fotógrafos siguiéndolos hasta los lugares más remotos. Fanáticos acompañando cada uno de sus pasos. Su romance era un fenómeno mediático, a veces a pesar de ellos y otras no tanto. Pero un día el amor se terminó. Si bien luego, tanto Echarri con Nancy Dupláa y Oreiro con Ricardo Mollo, conformaron dos de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo, para muchos de los que crecieron viendo sus primeros pasos en la televisión siempre quedarán relacionados. Tanto, que aún décadas después del final de su relación, todavía se les suele preguntar si volverían a trabajar juntos, algo que hasta el momento no ocurrió.

En plena pandemia, los temas a tratar por los programas de chimentos se vieron reducidos. Quizá por eso, la relación entre Echarri y Oreiro volvió a ser noticia. ¿Por qué? Porque desde la pantalla de Confrontados, Augusto Tartúfoli aseguró que la ruptura tuvo que ver con un puñado de dólares y una caja de patitas de pollo congeladas. Según explicó el panelista, el actor había guardado una suma de dinero, sin contárselo a su pareja, en una caja de alimentos que estaba en el freezer. Oreiro, al ver que el producto ya estaba vencido, lo habría tirado a la basura. Y ese incidente, según explicó, habría terminado en discusión y, luego, en la disolución de su vínculo.

Consultado por Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Echarri desmintió esa versión, aunque confesó que el incidente ocurrió. "Ese fue un hecho real... Había 5 mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró", comenzó explicando el protagonista de Resistiré. Y continuó: "Un día necesitaba ese dinero y no estaba. Entonces, Eva me dijo que había tirado la caja a la basura". El final, de todos modos, fue feliz: "Tuve mucha buena suerte. Fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba".

Sin embargo, aclaró que el suceso nada tuvo que ver con la ruptura con Oreiro. "Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación. Pasaron muchas otras cosas... La culparon de algo en lo que no tuvo nada que ver", aseguró, risueño.