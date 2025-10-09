Nicole Kidman insinuó su separación con Keith Urban mucho tiempo antes de que se conociera la noticia

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban sigue dando que hablar. Tras 19 años de amor y con dos hijas de por medio, la actriz solicitó el divorcio el pasado 30 de septiembre, citando “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, mucho antes de que la noticia se hiciera pública, ella ya daba indicios de su crisis con el músico.

Fue en una entrevista con Vogue a finales de agosto que la celebrity habló sobre su vida sentimental. Si bien por ese entonces nadie interpretó que sus dichos eran una clara señal de su ruptura con Urban, hoy cobran otro significado. “¿Cuántas veces te tienen que enseñar que creés que sabés hacia dónde va tu vida y luego no va en esa dirección?”, dijo Kidman cuando le preguntaron cómo se sentía a sus 58 años.

Keith Urban y Nicole Kidman se casaron en 2006 y tuvieron dos hijas juntos JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de que la confirmación de la ruptura llegó a finales de septiembre, fuentes cercanas a la pareja aseguran que el distanciamiento data desde principios del verano boreal. Si bien durante la nota (que será la portada de noviembre) la protagonista de Big Little Lies no dio detalles sobre su estado civil, sí contó cómo ha sido su estadía durante esos meses de calor en Londres mientras filmaba Practical Magic 2. “Ir a Hyde Park y a conciertos, al teatro, pasear por Hampstead Heath y nadar allí… ¡qué divertido!”, recordó con una sonrisa. Y enseguida hizo referencia a quiénes fueron su gran sostén durante esos primeros días lejos de su marido: “Fui a Portugal y a Grecia con mis sobrinos y mi hermana; mi mejor amiga desde los 4 años. Ella y sus tres hijos; un grupo muy unido”.

“Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente“, le dijo una fuente a People remarcando que su hermana, Antonia, ha sido un pilar fundamental para ella. Inmediatamente, la testigo reveló que la estrella de Babygirl “ha estado estresada porque sabía que la separación eventualmente se haría pública y estaba temiendo eso pero ahora se muestra sorprendentemente sensata y tranquila . Ahora que se ha revelado, solo se concentra en el futuro y en sus hijas”, agregó.

A pesar de que se supo que Kidman “ha estado luchando para salvar el matrimonio” y no quería separarse, actualmente la actriz está concentrada en sanar y salir adelante. De hecho, el pasado fin de semana voló a la Semana de la Moda en París para ser parte del desfile de Chanel (marca de la cual es embajadora) junto a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años. “Gracias @chanelofficial por recibirme a mí y a mis chicas. Muy emocionada por ser parte de esto contigo @matthieu_blazy”, escribió en el pie de foto de la publicación, agregando un emoji de corazón.

Nicole Kidman estuvo acompañada por sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14, en el estelar desfile de Chanel Womenswear Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de París Best Image/The Grosby Group

En el día de ayer, la actriz retomó su agenda de trabajo en Texas. “Ella ha tenido una buena actitud sobre todo y la vida continúa. Está feliz de volver al trabajo“, aseguró la fuente. En el pedido de divorcio presentado en la ciudad de Nashville, lugar donde la actriz y el músico residían, Nicole solicitó ser la progenitora principal, con 306 días al año de convivencia con sus hijas mientras que Keith Urban tendrá 59. Ninguno recibirá pensión alimenticia, y ambos pactaron no hablar negativamente del otro ni de sus familias frente a las hijas. Además, deberán asistir a un programa de educación parental en un plazo de 60 días.

Las señales de Keith

Así como estas declaraciones de Kidman cobraron un significado especial tras conocerse la noticia de su separación, Keith Urban también hizo lo suyo: el músico cambió la letra de una canción dedicada a su mujer durante uno de sus conciertos y mostró cierta incomodidad cuando en una entrevista le preguntaron por la actriz.

El último fin de semana de septiembre, la estrella de música country dio un concierto en el marco de su gira High and Alive y su actuación no pasó desapercibida. En el momento de entonar su hit “The Fighter”, el cantante cambió parte de su letra para hacer referencia a su guitarrista de lujo: la estrella emergente Maggie Baugh. “Cuando intenten llegar a ti, nena, yo seré el luchador”, dice la estrofa original en referencia a su mujer, Nicole Kidman. Sin embargo, el artista cantó: “Cuando intenten llegar a ti, Maggie, yo seré tu guitarrista” . Esta declaración, que pasó desapercibida para muchos, fue compartida por Baugh en sus redes junto a algunos emojis de sorpresa: “¿Acaba de decir eso?”, escribió la joven de 25 años que fue señalada como “la tercera en discordia” entre el matrimonio.

Esta canción, que forma parte del noveno álbum de estudio de Keith titulado Ripcord, fue escrita en 2015 mientras Keith y Kidman vivían en Londres y está inspirada en los primeros tiempos de su romance. “Todo proviene de una conversación que mi esposa y yo tuvimos al principio de nuestra relación: que cuando las cosas se ponen difíciles, necesito abrazarla más fuerte y tratar de cuidarla. La canción habla de querer sanar a alguien, querer cuidar a alguien, querer proteger a alguien. Es como una promesa en muchos sentidos”, confesó el compositor en 2017 en una nota con Billboard.

El músico ya dejaba indicios de su ruptura con Kidman durante un concierto y una entrevista televisiva

Sin embargo, ese no fue el único indicio que el guitarrista dejaba. En julio pasado, Urban pasó por el ciclo On Air con Ryan Seacrest y demostró cierta incomodidad al tener que hablar de su esposa. En un momento de la entrevista, el presentador mencionó la carrera de Kidman y los numerosos proyectos en los que había participado. “¿Te dicen que tu esposa está en todo? En todo. Nicole Kidman está en todo”, repitió Seacrest con entusiasmo. Tras una sutil risa, Urban dijo que estaba “casi tan ocupada” como Seacrest, pero “no del todo”.

“Tu vida, la de ella, planificarlo todo con la producción y las giras… Eso es un trabajo, ¿no?“, indagó el conductor intentando saber el secreto para equilibrar sus agendas. El invitado se tomó unos segundos antes de responder: “Es un trabajo, sí”, lanzó con un gesto de incomodidad y luego, agregó: “La vida está en marcha”. La pregunta del entrevistador hacía referencia a los múltiples compromisos laborales de la pareja. Es que, en los últimos meses, la actriz estuvo rodando Practical Magic 2 mientras que el músico emprendió su gira mundial High and Alive, que tiene fechas vendidas hasta marzo de 2026. Algo que, sin dudas, ha intensificado la crisis en el matrimonio.