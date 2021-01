Nicole Kidman, la elegida para interpretar a Lucille Ball

Más allá de las polémicas, las cartas ya están echadas. Según Lucie Arnaz, la hija de la legendaria comediante Lucille Ball y el músico cubano Desi Arnaz, figuras fundamentales de la TV norteamericana, Nicole Kidman es la elegida para interpretar a su madre.

Así, lo confirmó en un video a través de Facebook en el que además dio detalles sobre el proyecto que será escrito y dirigido por Aaron Sorkin y que contaría con Javier Bardem en el papel de Arnaz.

Arnaz explicó que hasta ahora no había dicho nada sobre la marcha de la película porque los contratos aun no habían sido firmados, pero que ante los muchos comentarios adversos sobre cómo Kidman interpretaría a su cómica madre decidió aclarar algunas cosas.

"La cuestión que tiene que entender es que el film no es una remake de Yo quiero a Lucy. Es la historia de Lucille Ball, mi verdadera madre y no de Lucy Ricardo, su personaje en el programa, y de su esposo, Dezi Arnaz, mi padre, no de Ricky Ricardo", explicó Arnaz, que formará parte de la producción de la película de Sorkin. Así, la mujer se ocupó de brindar más detalles para intentar calmar las aguas sobre la habilidad de Kidman para la comedia, aunque el remedio tal vez sea peor que la enfermedad.

Pese a que en su video Arnaz asegura que el film tendrá humor, no estará relacionado con las recordadas escenas de la sitcom que imaginaba a Ball como una ama de casa que, en su desesperación por formar parte del espectáculo de su marido, líder de una Big Band, hacía todo tipo de locuras y se metía en las situaciones desopilantes.

"Es la historia de ellos dos, de cómo se conocieron, lo que salió bien con el programa y lo que salió mal, su relación e historia de amor. Sorkin centró la trama en una semana de grabación de Yo quiero a Lucy que incluía reuniones y ensayos, e hizo un magnífico trabajo para darle vida a estos personajes. Es un recorte de sus trayectorias y no la historia completa. No es un biopic que va de la cuna hasta la tumba. Se trata de una película de dos horas sobre estas dos personas y algunas de las extraordinarias experiencias que compartieron", contó Arnaz, que aun después de revelar toda la información y defender la elección de Kidman para interpretar a su madre no hizo ninguna mención a Bardem, supuestamente contratado para interpretar a su padre.

Claro, las objeciones sobre el actor español resultaron un poco más complicadas que los reparos por Kidman. Reconocido por ser un pionero de la representación latina en la TV norteamericana el hecho de que la producción no pensara en contratar a un intérprete de origen cubano para el papel evidencia los muchos pasos que todavía tiene que dar Hollywood cuando se trata de la diversidad en pantalla.

"Espero haber aclarado las cosas y les pido que dejen de discutir sobre quién debería interpretarla. Confíen en nosotros. Será un film muy lindo. Posdata: la votación ya terminó", concluyó Arnaz con la ilusión de terminar con la polémica. Algo que, conociendo el funcionamiento de los opinólogos de las redes y la importancia de sus padres en la cultura popular de los Estados Unidos, es muy poco probable que suceda.

