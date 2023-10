escuchar

Si bien cada vez falta menos para su boda soñada con Manu Urcera y en lo laboral disfruta de su participación en Los ocho escalones de los tres millones como una de los jurados del show, Nicole Neumann mantiene un frente de conflicto abierto al interior de su familia: todavía no pudo recomponer la relación con su hija Indiana, quien hace unos meses decidió mudarse a la casa que su padre, Fabián Cubero, comparte con su mujer, Micaela Viciconte. Hoy, en medio de las noticias que indican que el vínculo sigue roto, una versión sorprendió a todos: ¿Madre e hija pasaron un momento juntas?

Nicole Neumann se habría reencontrado con su hija

La revelación surgió mientras las miradas están puestas en el festejo de 15 de Indiana, la mayor de las tres hijas que la modelo tuvo con el exjugador de Vélez. La adolescente cumplió 15 años este miércoles, y mientras todo parecía indicar que había pasado el día con sus amigos y su familia paterna, Karina Iavícoli contó que también pasó un rato a solas con su mamá. Además, contó cómo surgió el enfrentamiento entre ellas y aseguró que, a diferencia de lo que publicaron los medios hasta el momento, Indiana tendrá el próximo domingo un festejo junto a Nicole y los suyos.

Durante este jueves, en Intrusos en el espectáculo mostraron al aire las imágenes que compartió Sole Cubero, hermana de Fabián y tía de las chicas, en ocasión del cumpleaños de su sobrina mayor. Por la tarde, la celebración se realizó en un bowling. Indiana estuvo acompañada por su papá, su tía, primos, su hermano Luca, sus hermanas Allegra y Sienna y sus amigos. Por la noche, el festejo fue en un restaurante de Nordelta.

Una nueva y llamativa versión

Indiana Cubero festejó sus quince años con Fabián cubero, Mica Viciconte y sus hermanos (Foto: instagram @sole_cubero)

Luego de algunos datos que compartió Laura Ubfal, quien además aseguró que Nicole acudió a la Justicia para pedir que no se difundan más imágenes de sus hijas, Iavícoli pidió la palabra para compartir una información que nadie esperaba. “Ayer al mediodía, Nicole Neumann e Indiana, su hija, almorzaron juntas para festejar su cumpleaños. Le llevó varios regalos de cosas que sabe que a Indiana le gustan. Compartieron dos horas de un almuerzo precioso”, compartió la panelista. Pero eso no fue todo: Iavícoli contó también que el próximo domingo, a diferencia de lo que se creía, Nicole y su familia le van a hacer un festejo de 15 a la adolescente. “ El sábado festeja con el papá y el domingo con la mamá ”, completó.

Muy segura de su versión, la periodista explicó que además tiene fotos de ese momento, que el encuentro se dio en un restaurante y que las vieron reírse juntas. “La relación se está recomponiendo. Por supuesto, a paso lento, podríamos decir”, aseguró. El supuesto encuentro se suma así al emotivo posteo que hizo la modelo por los 15 de su primogénita.

Nicole Neumann le dedicó un mensaje a su hija, pero cerró los comentarios de la publicación Instagram @nikitaneumannoficial

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Un rato después, mientras en la mesa debatían sobre el tema, Iavícoli contó cómo habría comenzado la pelea entre Nicole y su hija. “Yo lo que sé, de primera mano -y lo quiero contar con cuidado porque la verdad es que siento que es como si hablase de mi hija y me gustaría que hablaran bien-, es que en una carrera, cuando estaba todo bien y la nena acompañaba, Manu Urcera habría detectado que un pibito de 18 estaba muy cerca de Indiana. Y a Manu le pareció que la nena no estaba en ese momento para entablar una relación de noviecitos”, detalló la periodista. Según Iavícoli, el corredor alertó de la situación a Nicole y la modelo tuvo una charla con su hija, donde le habría dicho que era muy chica para tener un novio. “ Eso habría sido tremendo para su hija. No le gustó ni un poquito que le pusiera ese límite. Ahí se recontra enojó y prefirió cambiar de casa e irse a vivir con Fabián. No porque Fabián no le ponga límites, porque Fabián es un excelente padre. Pero ante el enojo que ella habría tenido, eligió ir a otro lugar donde no está la madre todo el día ”, agregó.

La reacción de Indiana ante el mensaje que le dedicó Nicole

Indiana Cubero le puso Me Gusta al mensaje que le dedicó Nicole Neumann (foto: Instagram @gossipeame)

A pesar de la evidente distancia que mantiene hoy con su primogénita, Nicole no quiso dejar pasar el cumpleaños de Indiana y tomó una contundente decisión: compartió un amoroso mensaje en Instagram, pero implementó la medida “anti-haters” de restringir los comentarios. Esta acción no pasó inadvertida y llegó hasta la propia cumpleañera, que tuvo una inesperada reacción teniendo en cuenta cómo está la relación entre ellas hoy. Según compartió la cuenta de Instagram de Gossipeame, la adolescente, que tiene su cuenta privada, le puso Me Gusta a la publicación de su mamá y también compartió la storie. Esto efectivamente se vio como un guiño de buena onda entre ambas.

