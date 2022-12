Novedades de la TV: cuándo comienza y cómo será el nuevo programa de Alex Caniggia

escuchar

Después de su triunfo en el reality El hotel de los famosos, Alex Caniggia regresa a la pantalla chica, aunque esta vez al frente de un programa propio. El influencer conducirá Los desconocidos de siempre, un ciclo de entretenimientos para toda la familia.

La nueva propuesta animará las tardes de eltrece a partir del 9 enero con diversos juegos en los que participarán diversos concursantes. “Se viene un nuevo programón. Los espero por la pantalla de eltrece”, adelantó Caniggia con un mensaje en sus redes sociales.

Con su peculiar personalidad, el nuevo presentador se refirió a sí mismo a través de un video como “el conductor número 1, fachero, carismático, con toda la onda” y consideró que, con su desembarco, “se viene una nueva era” en la televisión argentina.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia será el conductor de un formato italiano que producirá Boxfish. En este ciclo de entretenimientos, cada participante deberá descubrir la identidad, profesión o motivo de fama de un grupo de diez desconocidos, según los datos que vaya averiguando a través de pistas.

El objetivo del participante será adivinar, gracias a su sagacidad e intuición, cuál de las ocupaciones que se enumeren corresponde a cada uno de los desconocidos. A su vez, estos tendrán en sus manos un documento equivalente a un monto de plata, que será entregado al concursante en caso de que acierte. El participante irá sumando dinero hasta alcanzar el valor máximo de un millón de pesos. A lo largo del programa, los desconocidos podrán brindar pistas a los participantes en dos ocasiones. Los concursantes tendrán, además, la posibilidad de enfrentarse al “pariente misterioso” y tratar de adivinar de cuál desconocido es familiar. La decisión es si arriesgarse a perder la plata o duplicarla.

Fiel a su estilo, Caniggia agitó las redes sociales con diversos posteos en las últimas semanas para anunciar su proyecto televisivo. “Se viene una nueva era en la conducción. Basta de barats, hay que hacer una depuración. Animación, acción, atracción, que te va a causar adicción”, expresó a golpe de rima el futuro conductor y también rapero en uno de sus posteos.

En sus publicaciones, también se adelantó a las críticas: “A los que critican de envidia porque soy un gentleman que todo concreta, se viene algo nuevo, grandioso, es mi nueva faceta, mezcla de talento, facha, el conductor más importante del planeta” .

El pasado julio, luego de permanecer más de cien días en El hotel de los famosos (eltrece), Alex fue nombrado ganador del reality, tras disputarse en la final el premio con el concursante Martín Salwe. “Es el primer reality que gano ¡Por fin gané un reality!”, manifestó en ese momento en referencia a todos los programas en los que participó. pero no tuvo éxito. Así, Caniggia se coronó como el ganador de la primera edición del certamen, cuya segunda edición comenzará también en enero de 2023.

El autoproclamado “Emperador” dijo entonces que tenía pensado gastar los 10 millones de pesos que obtuvo como premio en viajes. “Toda me la voy a gastar. Me vuelvo loco. Al cajero ya. En viajes todo me lo gasto”, expresó tras ser consultado por la conductora del reality, Pampita Ardohain, sobre el destino que pensaba darle al dinero en cuestión.

En pareja con la bailarina Melody Luz, a quien conoció en el reality, el hijo de Mariana Nannis suele sorprender a sus más de dos millones de seguidores en las redes sociales con desfachatados videos. En una publicación del mes de noviembre, Alex llamó la atención de sus fans al anunciar que se había sometido a un tratamiento estético que le cambió por completo su look, sobre todo, la mandíbula. El joven de 29 años se hizo una marcación mandibular, un tratamiento que consiste en la aplicación de ácido hialurónico en esa zona para darle la armonía deseada al rostro. “¡Qué facha, mirá esa mandíbula! ¿Querés la mandíbula del ‘Emperador’? Te re cabió Zac Efron, Brad Pitt y Tom Cruise, acá el más facha”, señaló Caniggia en tono de broma. Y en otra de las historias agregó: “Siempre facha nunca infacha. Tomá para vos Zac (Efron). Los uno con los uno”.

