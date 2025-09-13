Qué le pasó a Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, protagonizó un accidente de tránsito el viernes 12 de septiembre mientras circulaba en su moto, hecho que derivó en su inmediata internación. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, con quien se conoció en el reality, permanece a su lado en un hospital de Moreno, a donde fue trasladado. Tanto ella como Camila Medina, hermana del joven, informaron que su estado es grave y que permanece con pronóstico reservado. Durante la madrugada del sábado, fue sometido a una cirugía y continúa internado en terapia intensiva.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Según las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Qué se sabe sobre el accidente de Thiago Medina

La noticia se dio a conocer en LAM (América TV) durante la emisión del viernes, en donde contaron que el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital de Moreno en grave estado. Allí fue estabilizado por el personal médico. Durante la madrugada del sábado, fue operado y, según informó su expareja, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente.

Los detalles del accidente de Thiago Medina (Video: LAM)

“Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, manifestó Daniela a través de sus historias de Instagram para aportar más información sobre la salud de Medina.

El mensaje que compartió Daniela Celis en su Instagram (Captura: Instagram @danielacelis01)

Asimismo, Celis compartió detalles sobre la delicada situación que atraviesa el padre de sus hijas: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado. Está delicado y esperando a que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida”. Además, reveló que Thiago llevaba el casco puesto al momento del accidente.

La historia de Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina (Captura: Instagram @danielacelis01)

De inmediato, el hecho generó una ola de mensajes de apoyo de familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano. Su hermana Camila publicó una emotiva foto junto a él.

El posteo de Camila, la hermana de Thiago Medina, tras el accidente (Captura: Instagram @camioficial94)

“Cómo me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”, escribió para acompañar la imagen. Además, Julieta Poggio, quien también participó del reality, expresó en sus redes sociales: “Vamos, todo va a estar bien”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA