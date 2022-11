Oh Yeong-su, el actor de El Juego del Calamar, fue denunciado por conducta sexual inapropiada: “No admito los cargos”

escuchar

Seguramente su nombre no resulte familiar, pero su rostro sí. Oh Yeong-Su, que cuenta con una larga trayectoria en Corea del Sur, se hizo popular por interpretar al jugador 001 en El Juego del Calamar, la serie sobre un macabro juego de supervivencia que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a Netflix. Sin embargo, en las últimas horas el actor oriental no fue noticia por su trabajo o por haber recibido algún premio, sino todo lo contrario: fue acusado de conducta sexual inapropiada, por un hecho que habría ocurrido en 2017 .

¿Qué pasó? Hace una semana, los fiscales de Suwon, cerca de Seúl, revelaron que el actor de 78 años había sido denunciado por tocar inapropiadamente el cuerpo de una mujer cinco años atrás. Según confirmaron, la presunta víctima decidió hacer la denuncia en diciembre de 2021, pero el caso se cerró en abril de este año. Sin embargo, a pedido de la denunciante, la causa volvió a reabrirse y Oh Yeong-Su fue citado a declarar, aunque hasta el momento no fue detenido.

Así como el actor negó todos los cargos ante la fiscalía actuante, también se defendió públicamente a través de un comunicado que compartió con la emisora coreana JTBC. “Solo tomé su mano para guiarla por el camino alrededor de un lago. Me disculpé porque [la denunciante] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos” , aseguró.

Por su parte, la corte de Corea del Sur advirtió que “todo lo informado por los medios locales no es correcto en cuanto a los hechos”. No es la primera vez que una figura de industria cinematográfica surcoreana es acusada de un delito de este tipo: el fallecido director de cine Kim Ki Duk (Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera) y los actores Jo Jae Hyun (Moebius) y Oh Dal Su (Detective K: el secreto de la viuda virtuosa) también se han enfrentado a cargos por abuso sexual en 2018, cuando el surgimiento del MeToo en Hollywood animó a hombres y mujeres de todo el mundo a alzar su voz para compartir sus experiencias dentro de la industria del entretenimiento.

¿Quién es Oh Yeong-su?

Oh Yeong-su nació en 1944 en Kaesong, Corea del Norte, pero enseguida se mudó con su familia al Sur controlado por Estados Unidos antes de la guerra intercoreana. Comenzó a actuar profesionalmente en 1967 y ha construido la mayor parte de su carrera sobre las tablas, actuando en más de 200 producciones teatrales, entre las que se encuentran las adaptaciones de Un tranvía llamado deseo y Fausto, de Goethe.

Luego de integrar la Compañía Nacional de Teatro de Corea, Yeong-su comenzó a ganar papeles en cine y televisión. De hecho, uno de los más significativos (antes de que su cara se vuelva popular a nivel mundial) fue el del viejo monje en la multipremiada Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera, de Kim Ki-duk.

Sin embargo, la llegada de El juego del calamar marcó un quiebre en su carrera. En la serie de Netflix -donde los juegos infantiles tradicionales se vuelven mortales- el actor interpretó a Oh Il-nam, el participante más viejo de esta macabra competencia de supervivencia. Gracias a su templanza, locura y sabiduría, el jugador 001 conquistó al público y a sus propios compañeros de juego.

Yeong-su en una escena de El juego del calamar de Netflix. Netflix

Este personaje -que tiene un gran giro sobre el final- no sólo le valió el reconocimiento mundial sino un Globo de Oro como mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión. A su vez, fue nominado al Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática.

Tras su lanzamiento, El juego del calamar se convirtió en la más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas. Elegida por grandes y chicos, esta serie que tardó casi 10 años en ver la luz, anunció que tendrá una segunda temporada.

LA NACION