Osvaldo Laport quiere olvidar lo sucedido en San Luis, luego de ser sobreseído en la causa

29 de octubre de 2020 • 16:27

Osvaldo Laport fue sobreseído en la causa de violencia verbal ocurrida en un restaurante de San Luis. Recordemos que en septiembre del año pasado, el actor fue acusado por la dueña de un restaurante en San Luis de no querer pagar la cuenta de lo consumido y de ser violento. A más de un año de los hechos, el actor reflexionó sobre lo sucedido: "No sé qué pasó honestamente. Hasta he llegado a pensar que todo estaba armado para buscar prensa", dijo en Intrusos.

Y agregó: "Más allá de la gran tristeza y dolor personal, fue muy fea también la exposición pública a nivel nacional e internacional, sobre todo por mi vínculo con Acnur, una organización que se ocupa de los refugiados en todo el mundo y a la que acompaño hace 16 años. Fue un episodio traumático. Hay almas oscuras en la viña del señor".

Aunque no le gusta recordar ese momento, el actor se animó a explayarse sobre el tema. "Eso que pasó no fue algo espontáneo. Si yo hubiese sido otro tipo, quizá hacía una denuncia y fue todo lo contrario. Estaba en medio de una gira y cuando volví, ese lunes al mediodía, ya lo sabían algunos medios de prensa y apenas habían pasado unas horas. Fue muy raro. Cuando me piden una foto, a partir de ese episodio, me da un poco de resquemor. Insisto, hay muchas almas oscuras. Supongo que fue algo personal por situaciones previas que me llamaron la atención y no quiero comentar ahora porque no hace al cuento. Prefiero quedarme con la alegría de que se hizo justicia y a la hora de poner la cabeza en la almohada puedo descansar y dormir bien. En ese momento yo apoyaba la cabeza triste, pero ya pasó".

Sobre los argentinos que quieren mudarse a Uruguay, Laport dijo: "Cuando era chico mi vieja decía que no entendía por qué yo pedía una gran goma para borrar los límites geográficos del planeta. Y más tarde me vinculé con los refugiados del mundo. Me parece que la necesidad de nuevos horizontes es bienvenido si se relaciona con la libertad. Crucé el charco a mis 18 años para estudiar teatro en Buenos Aires y soy feliz porque aquí es donde plasmé mis sueños, mi familia y mi patrimonio. Si ahora hay argentinos que encuentran su felicidad en Uruguay, bienvenidos y que los uruguayos abran sus brazos. Debemos ser libres para tomar decisiones".