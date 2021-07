Pablo Echarri adelantó el cargo político al que analiza postularse

Pablo Echarri se refirió a su relación con el ámbito de la política y a sus deseos de postularse para un cargo en unos años.

En diálogo con su cuñado, Quique Dupláa, en el programa de AM 750 Subí, después de te explico, fue consultado sobre esa aspiración. “¿Existe en algún lugar del futuro abrazar la carrera política, ser legislador porteño o diputado nacional?”, le preguntó Dupláa al actor de 51 años.

“Está dentro mío. Ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es algo fáctico y palpable”, respondió Echarri, quien se desempeña como tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, y añadió: “Cuando uno experimenta esa realidad, es muy difícil dejar de utilizarla, dejar la herramienta de lado”.

El actor aclaró que previamente quiere concentrarse en su flamante productora, Alternativa, que hace unas semanas encontró un espacio físico para funcionar. “Tengo la intención de dedicarme a generar ese espacio de creación, por eso esas dos cosas son un poco incompatibles, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego con el sector político es un poco difícil... pero no lo descarto”, aclaró, y adelantó que a sus 60 años “pueda llegar a tener aliento” para una carrera política.

En cuanto al cargo, Echarri adelantó que no va alegir “lo que tenga que ver con lo legislativo”, y se explayó al respecto.

“Yo prefiero lo ejecutivo porque los años de Sagai me dieron experiencia administrativa. Me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un espacio como un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que está en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas, pero también poniendo en marcha la cuestión administrativa, yo soy muy pragmático con lo que se puede y no se puede hacer”, remarcó.

“No es algo que tenga definido, pero como quiero sostener el archivo el día de mañana, abro la posibilidad para más adelante”, concluyó en la distendida charla con su cuñado.

