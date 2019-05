La conductora se refirió a los dichos del youtuber sobre el nieto de Rial y pidió terminar con el odio en las redes sociales - Fuente: América TV 02:11

Después de escuchar las razones por las que Morena Rial denunció penalmente al youtuber Martín Cirio (conocido como La Faraona), quien se había burlado de su bebé recién nacido con expresiones discriminatorias, Pamela David emitió un duro mensaje para ponerle fin al bullying y a las agresiones en las redes sociales. "Tiene que haber consecuencias", dijo.

Cirio, que tiene 479 mil suscriptores en su canal de Youtube, había dicho que Francesco, el bebé recién nacido de Morena Rial era "un niño monstruo" y un "Mirko del conurbano".

"Sería importante que esto no quede en la nada. Sería importante para terminar con el odio y la falta de respeto en las redes sociales, que haya una consecuencia si hacés un daño y escribís una barbaridad, como en este caso que se metió con un bebé", sostuvo la conductora. Y disparó: "No es gracioso".

"Él siempre me bardeó, pero yo ya soy grande", contó Morena desde el móvil en vivo del programa Pamela a la tarde. "Mi bebé no se puede defender, así que lo tengo que defender yo", arremetió la hija de Jorge Rial, y contó que el youtuber se refirió a su hijo como un "niño monstruo" que "tenía las uñas como garras".

"El bebé había nacido ese mismo día, no le puedo cortar las uñas", explicó. "Él (por Martín Cirio) dijo que siempre es así, que es su humor, que es ácido, pero tiene que haber un límite. Eso no es humor. Y si le das un like sos igual que él. Esto es bullying, es cyberbullying. Esto lastima, esto hace daño", cerró David.