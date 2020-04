Pamela David: "No volvería a América, no entro en el ADN del canal"

La conductora aseguró que no volvería a la pantalla de América TV y explicó los motivos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 10:28

Pamela David está alejada del mundo de la televisión. El año pasado se despidió de Pamela a a la tarde y había explicado que no se sentía cómoda con el grado de exposición que implicaba el programa. Ahora habló nuevamente del tema en diálogo con el programa de radio Por si las moscas : " Siento que hoy no entro en el ADN de América TV . No encontré el lugar para lo que a mí me gusta hacer".

La conductora se remontó al momento en que dejó la televisión en diciembre último y reveló: "Fue una decisión muy difícil, pero no extraño estar en tele. Me gusta lo que puedo hacer ahora en Instagram, y la verdad, meterme en la vida del otro , la historia de un panelista contra otro, el invitado que falta el respeto y te dice cualquier cosa en la cara, no tengo ganas ".

La esposa de Daniel Vila cambió sus tardes en televisión por directos de Instagram. En este sentido, aseguró que disfruta mucho conducir su nuevo ciclo virtual, PamLive , donde hace entrevistas de una hora con distintas personalidades. Sus primeros invitados fueron Bernardo Stamateas, Gabriel Rolón y Florencia Andrés.

"Prefiero seguir con lo que estoy haciendo y si en un futuro aparece un espacio en la tele que sea acorde, lo haría", anticipó y luego reflexionó: "Busco vibrar de otra forma. El año pasado me di cuenta que todos necesitamos sanar, relajar, encontrarnos con nosotros mismos, y empecé a hacer lo que me gusta".

En la misma línea reflexiva, afirmó: "Me parece que no tenemos idea de la importancia de las palabras, de lo importante que es empatizar con el otro. Lo dice alguien que supo ser muy picante en otros momentos". Y cerró: "Podemos lastimar a otros, a las familias de otros y creo que con todo lo que está pasando va a haber mucho menos lugar para 'malas leches'. Así como se está limpiando el planeta, creo que los medios van a empezar a cambiar, y la política también ".