Pampita le dedicó un mensaje lapidario a Mariana Brey

6 de julio de 2020 • 23:49

Desde hace varios días hay un ida y vuelta entre Carolina "Pampita" Ardohain y Mariana Brey, y lejos de calmarse las aguas, la tensión entre ambas continúa en aumento. El último capítulo de este enfrentamiento mediático (que amenaza con llegar a la Justicia) lo protagonizó la modelo que, frente a a los micrófonos de Los ángeles de la mañana, se refirió nuevamente a la periodista.

La historia comenzó luego de un viejo video en el que se veía a Pico Mónaco, en épocas en la que formaba pareja con Pampita, muy enojado con una empleada doméstica a la que acusaba de haberle robado algunas de sus pertenencias. A partir de esas imágenes viralizadas hace varios meses, Brey expresó que el extenista "no guardaba los mejores recuerdos de la relación, quedó dolido con Pampita".

Ante esa y otras opiniones, la modelo respondió: "Si me va a difamar de esa manera, que se tome el trabajo de averiguar. No me gusta que me difamen gratis". Pero la situación se tornó aún más agresiva frente a un tuit publicado en la cuenta de Carolina, que decía: "No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo".

Pampita no tardó en aclarar que su cuenta había sido hackeada, y que a ese texto no lo había escrito ella. Pero Brey no creyó esa versión, informó que está asesorándose con un abogado y agregó: "Esto puso un manto de duda y oscuridad sobre mí como madre (.). Eso fue una extorsión, y si no fue ella quien escribió el tuit tendrá que demostrarlo". Poco después, la periodista no pudo evitar romper en llanto angustiada por lo que sucedía.

De ese modo, el cruce entre ambas llegó al lunes, momento en el que Pampita fue brevemente entrevistada en la calle por varios medios de espectáculos. En ese contexto, la modelo dijo: "Sigue hablando de mí, vemos, ¿no?. No le demos más lugar a esta chica les pido por favor, ya está. Me parece que va a seguir toda la semana colgándose, ya está".

Cuando a Pampita la preguntaron por el hackeo que sufrió su cuenta y ante la posibilidad de una demanda por parte de Mariana, ella respondió: "Que haga lo que quiera, como siempre hace". Con Pampita dando por concluido el tema, ¿seguirá adelante la periodista con acciones legales?