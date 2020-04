Pampita mostró una foto de su niñez en la que sobresale un particular detalle

La modelo y conductora hizo hincapié en una "imperfección" de su rostro

Con motivo del cumpleaños de su tía Leonor, Carolina "Pampita" Ardohain compartió en sus Stories de Instagram fotos de su infancia, y les mostró a sus seguidores cuál es el detalle particular que se desprende de una de ellas.

"Tenía un poco grande la boca en aquel entonces", subrayó la modelo, quien se rió de sí misma al revisitar esa postal de su niñez.

La foto que compartió Pampita de su niñez Crédito: Instagram Stories Pampita Ardohain

Recordemos que Pampita está pasando la cuarentena con su esposo, Roberto García Moritán , y recientemente mostró algunas imágenes de las actividades cotidianas que realizan tanto sus hijos como los del empresario, con quien logró formar una familia ensamblada muy unida y armónica.

La modelo se está tomando un descanso de su programa de Net TV, Pampita Online, del cual se despidió llorando el mes pasado. Cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba las medidas para controlar el avance del coronavirus, que incluían el aislamiento social obligatorio hasta -en ese momento- el 31 de marzo, Pampita decidía abandonar el ciclo por tiempo indeterminado.

Pampita: "Me parece que la Argentina todavía no despierta" - Fuente: KZO 01:21

Video

"Me costó venir a trabajar toda la semana", se sinceró Ardohain. "Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan. Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos. Nosotros podemos reaccionar a tiempo. La gente no prestó atención. Lo ven como algo lejano, como algo imposible, como si se tratara de una película. Esto puedo pasarnos a nosotros también. No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar ", expresó, muy conmocionada.

"Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estamos a tiempo, ese es el único mensaje", comunicó, para luego explayarse ante su audiencia sobre qué la condujo a alejarse de la TV. "Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal. Me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido, [pero] creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más", informó.

Este domingo, de todas formas, Ardohain conducirá en Net TV el especial Unidos por Argentina, con la compañía de Mariano Peluffo . Desde las 18 y hasta las 22.30, se hará una transmisión en simultáneo de los seis canales de televisión abierta, bajo la iniciativa de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, quien es presidenta honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina. A través de la Cruz Roja Argentina, se buscará recaudar fondos para ayudar a apaciguar el impacto de la pandemia de coronavirus en el país.