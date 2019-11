Pampita revela detalles de su casamiento y de la luna de miel

Pampita brindó nuevos detalles de la boda, que se realizará este viernes, y de la luna de miel

Apenas faltan 72 horas para la gran boda de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, el próximo viernes, en el Palacio Sans Souci. Y si bien la modelo y conductora dio muchos detalles sobre el evento, hay otros que guarda en secreto, bajo siete llaves. Pero poco a poco, a medida que se acerca la cita, se van develando.

En Confrontados, programa que conducen Carla Conte y Rodrigo Lussich, la propia Pampita contó algunos detalles. "No sabemos todavía quién va a reemplazarme en Pampita online, pero sí quién va a ocupar mi silla en el jurado de Showmatch: Lali Espósito. Me encanta porque, además, ya lo hizo antes y espectacularmente bien. Estoy muy contenta de que ella me reemplace por unos días".

Pampita no quiso confirmar, pero tampoco negó si su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, está invitada a la boda. "No decimos quién está invitado, es algo privado. Lo que se especule no lo puedo manejar. Tampoco Puli (Demaría, su amiga) sabe sobre eso. Si lo dijo, lo dedujo o lo supuso. Y si está invitado, tampoco habría problema. Yo tengo 50 invitados a la ceremonia y 200 después de las 12".

Pampita y García Moritán, la noche de la propuesta de matrimonio

¿Qué sabe sobre la crisis de pareja de Vicuña y la China Suárez? "Nunca hablo de temas personales ni profesionales del papá de mis hijos", remarcó Pampita.

Lo que sí confirmo la conductora es que se va de luna de miel a París. "Nos vamos el martes y volvemos el domingo. Serán apenas cuatro días, porque tengo que trabajar". ¿Con quién se quedan los chicos, Benicio, Bautista y Beltrán? "El papá está trabajando afuera así que con mi tía y mi hermano, Guillermo. Ellos ya tienen sus rutinas, sus cosas. Igual, me voy re poquito".

La conductora contó que unos días antes del casamiento, ella y su pareja iban a dormir separados, "para crear un poco de tensión, de deseo". "Todavía estamos durmiendo juntos. Vamos a ver cómo se da. No nos forzamos a nada", dijo sin ponerse colorada.