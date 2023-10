escuchar

Con la misma gracia de siempre, algo de emoción, dardos para la competencia y muchos brillos rosados, Mirtha Legrand arrancó esta noche su temporada número 55 en la televisión argentina. Luego de un clip en donde se pudieron ver los mejores momentos de sus míticos almuerzos, sus frases célebres y la gran cantidad de figuras de primer nivel que pasaron por su mesa, las luces del estudio se encendieron y “La Chiqui” apareció de pie junto a su ya infaltable escritorio. Desde allí, le habló cara a cara y con total sinceridad a su público: “Esto es una inyección de vida”, aseguró.

La noche arrancó a las 21.30 en punto con el emotivo video. Imágenes en blanco y negro de sus primeras comidas en un televisor de tubo se mezclaron con el recuerdo de sus más famosas entradas al estudio, sus looks a lo largo de los años, los premios ganados y sus frases más recordadas: “Qué mezasa, señores”; “va a salir fuego de esta mesa”; “todos los años digo: ‘Ya me retiro, ya está'”; “he pasado por todos los gobiernos, por todos. Pero acá estoy” y “quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”, entre tantas otras.

Infatigable

Entre aplausos y luego de la clásica presentación, Mirtha Legrand comenzó la temporada 2023 con una enorme sonrisa y una alegría que no pudo ocultar. “Muchas gracias por los aplausos”, expresó. Luego tomó asiento y, mientras las cámaras tomaban las fotos familiares prolijamente dispuestas detrás de su escritorio, aclaró: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque, señores, yo ya soy una leyenda… Y la leyenda continúa”.

Mirtha Legrand, en su regreso a la televisión para su 55° temporada Storylab

Con unas palabras que, según aseguró, eran improvisadas y algo de actuación, Mirtha habló de las extensas negociaciones para su vuelta a la televisión. “Hace casi un año que están: ‘La contratan a Mirtha. A ver, ¿en qué canal? ¿En eltrece? No. No arregló. ¿América? No, América no. ¿Telefé? Tampoco. Están ‘que sí, que no’. Ríanse porque es gracioso, es gracioso y dramático al mismo tiempo”, sentenció. “Y bueno, ¿dónde estoy? He vuelto a eltrece, querido”, celebró, y agradeció tanto a Nacho Viale como a Pablo Codevilla y Adrian Suar. “Nacho que estaba, que iba y venía, dios mío, qué locura. Yo llegó un momento que dije ´ya no vuelvo a la televisión, y aquí estoy”.

Cómoda, como siempre en su programa y con la confianza con la que le suele hablar a su público, Mirtha contó que durante el tiempo que estuvo fuera de la televisión se dedicó a “ir a los teatros de noche”. “Quiero agradecer al público el amor que me tienen, cómo me lo demuestran. Me dicen cosas preciosas, así que a todos muchísimas gracias”, compartió.

De perlas, brillos y precios caros

Como en cada programa, Mirtha sorprendió con su look. Para su primera noche del ciclo 2023 eligió un vestido largo color lavanda, completamente cubierto de perlas y cristales rosados, de su siempre presente amigo y colaborador, el destacado diseñador Claudio Cosano. Luego del aplauso pedido para el empresario del mundo de la moda, Legrand mostró sus joyas, de Ricciardi: cuatro imponentes anillos y un juego de aros, todo en color plata. “Ay, ¡las flores que tengo! ¡Qué cantidad!”, se sorprendió de inmediato al voltear, mientras mostraba su reloj. “Llegar aquí con flores... Esto es lejos, yo estoy en Martínez”, explicó. Más tarde, aprovechó las atenciones recibidas para quejarse de los precios y la inflación en el país. “¡Qué caras están las flores! Está todo caro. Todo caro”, disparó.

Legrand aludió a su evidente disfonía y demostró su fortaleza y su amor por el trabajo: con sus 96 años, decidió grabar su programa, pese a todo. “Estoy un poco afónica, estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien. Pero ahora me estoy reponiendo. Y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta, lo que me hace bien, es trabajar”, aseveró.

Al final de la noche, la diva le dijo al candidato: “Si sos presidente vas a venir, ¿no?”, cerró, entre risas y con ironía.

