Preocupación por Georgina Barbarossa, tras la descompensación que sufrió al aire: qué le pasó

A la Barbarossa (Telefe) vivió un momento de tensión este jueves. Georgina Barbarossa atravesó un malestar al aire y el programa debió interrumpir su rutina habitual: la conductora se vio obligada a abandonar el estudio y despertó preocupación en los televidentes.

Esta mañana, la conducción del programa estuvo a cargo de Roberto Funes Ugarte y la periodista Pía Shaw se encargó de dar detalles sobre el estado de salud de Barbarossa y llevarle tranquilidad a la audiencia.

Pia Shaw conto que le paso a Georgina Barbarossa

En la mañana del viernes, Shaw contó al aire que lo que sufrió Barbarossa fue un fuerte dolor de oído y de cabeza. “En el corte, Georgina se agarró la cabeza, venía con dolor de oído. Le toman la presión y le dio un poco alto, así que llamaron a la ambulancia . Y Analía Franchín se hizo cargo del programa al aire, Georgina se fue al camarín y el médico le dijo que tenía que descansar. Está divina, descansando”, agregó con calma la periodista.

“Viene pasando días difíciles. Está estresada, hace un tiempo perdió un familiar muy querido y además tiene otro familiar con problemas de salud. Eso la tiene bastante mal”, informó Estafanía Berardi en Los Profesionales. “Pía Shaw se dio cuenta en el aire, le preguntó si se sentía bien y Georgina le dijo que le dolía la cabeza. Salió y vino la ambulancia. Me dijo que la atendieron, le tomaron la presión y se fue a su casa”, agregó Berardi sobre la situación.

"Viene pasando días difíciles. Está estresada, hace un tiempo perdió un familiar muy querido y además tiene otro familiar con problemas de salud. Eso la tiene bastante mal”, informó Estafanía Berardi en Los Profesionales Fabian Marelli

No es la primera vez que Barbarossa sufre una descompensación. En 2022, la conductora debió ausentarse una semana de su programa por un malestar general que definió en ese momento como síndrome vertiginoso agudo benigno. “ Tenía mareos, náuseas, me agarraba de las paredes. En un momento estuve arrodillada, gateando porque no podía estar parada ”, indicó para graficar su malestar. Georgina contó cómo es el proceso de recuperación. “El médico es un capo... Me lo recomendó Muriel Santa Ana, que le pasó también, y su hermano es kinesiólogo, así que me está haciendo un montón de movimientos para que los otolitos, que son unas piedritas que están en el oído, se vuelven a acomodar en su lugar. Al moverse, eso hace que uno pierda la estabilidad. Bueno, equilibrio nunca tuve”, bromeó fiel a su estilo en aquel momento. Se especula que es ese mismo cuadro el que pudo haberse repetido estos días.

El comienzo de un ciclo exitoso

El 13 de junio de 2022 se estrenó A la Barbarossa. El programa lidera la audiencia con amplia diferencia por sobre sus competidores. Tomando las mediciones de Kantar Ibope- Instar Analytics, cosechó, en términos de promedio en estos tres años de aire, 4,91 puntos de rating y un share [proporción de televisores encendidos en un programa en relación con el total de ese momento] de 44,75 por ciento. Además, lideró el 98 por ciento de las 765 emisiones y, desde el 20 de junio de 2023, se mantiene primero en audiencia en su franja matinal.

Actualmente, el equipo que acompaña a la conductora está integrado por Pía Shaw, Paulo Kablan, Analía Franchín, Eliana Guercio, Mariana Brey y Nancy Pazos Fabian Marelli

Actualmente, el equipo que acompaña a la conductora está integrado por Pía Shaw, Paulo Kablan, Analía Franchín, Eliana Guercio, Mariana Brey y Nancy Pazos, las coberturas en exteriores están realizadas, en vivo, por el móvil a cargo de Roberto Funes Ugarte y la locución es responsabilidad de Claudia Fasolo. El equipo de producción está conformado por 12 profesionales, mientras que las áreas técnicas, vestuario y maquillaje implica la labor de dos decenas de personas.

“Cuando debuté como conductora, le dije a mi marido ´al tercer mes me van a dar una patada en el cul...´, pero seguí“. Aquella primera vez se dio en 1997, cuando estrenó Movete con Georgina en la pantalla de América.