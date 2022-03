Alejandro Fantino y las dudas sobre su futuro laboral: “Me hubiese gustado conducir Intrusos”

Hace unos días, la noticia de que Intratables llegaba a su fin sorprendió a todos. Después de diez temporadas, el ciclo de política y actualidad no estaría pasando uno de sus mejores momentos en cuanto a audiencia y por eso, el canal habría decidido levantarlo.

Su último conductor, Alejandro Fantino, habló al respecto y se mostró muy entusiasmado por la posible vuelta de Animales Sueltos . Además, en tren de confesiones, reveló que le hubiera gustado conducir Intrusos en el Espectáculo tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Hoy me enteré de la noticia por lo que contó Pablo Montagna [en LA NACION]. Hay rumores, sí, de que viene Animales Sueltos. Yo esto lo hablé hará unos 10 días pero no tengo el gancho puesto. Sé que en mayo viene Florencia Peña y que yo me correría un poquito en el horario de Intratables pero yo no me puedo pasar de las 12 porque voy a trabajar en ESPN, tengo un contrato allá”, comentó el conductor en una nota con Socios del espectáculo, por eltrece.

Respecto a la posible vuelta de Animales Sueltos, el periodista se mostró entusiasmado y recordó las satisfacciones que le dio el programa a lo largo de su carrera. “Si se da lo de Animales sería después del de Florencia (Peña). Bienvenido sea porque a mí me dio mucha alegría hacerlo, tanto la parte de espectáculos como también la de política”, advirtió.

En cuanto a quiénes lo acompañarían en el clásico panel, los rumores aseguran que ninguno de sus actuales compañeros en Intratables estarían entre los elegidos: “No hay nada, yo no hablé nada de panel. Medio que me abrí de ofrecer y de elegir nombres ”, aclaró dando cuenta que le dejó esa tarea a los productores.

Por último, el conductor hizo una confesión inesperada: “Hasta en un momento, cuando los chicos se fueron a eltrece (en referencia a Pallares y Lussich) pensé que me iban a ofrecer Intrusos y hubiese puesto el lomo para vivir esa experiencia porque me gusta mucho hacer espectáculos. Para los conductores está bueno agarrar programas que son o fueron exitosos, son como postgrados”, remató en un total sincericidio.