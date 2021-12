Qué dijeron las actrices de Sex and the City sobre las acusaciones de abuso contra Chris Noth

“Estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se animaron y compartieron sus dolorosas experiencias. Sabemos que es algo muy difícil de hacer y las felicitamos por eso”. Con ese texto publicado en las redes sociales de la serie y replicado en las suyas, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis dieron su apoyo público a las tres mujeres que acusaron a su ex compañero de Sex and the City, Chris Noth, de haber abusado de ellas. El testimonio de las actrices de And Just Like That coincidió con la posición del resto de la industria audiovisual sobre las acusaciones que se dieron a conocer a través de un artículo de The Hollywood Reporter apenas un par de días después del estreno de la serie en HBO Max. En esa nota, dos mujeres contaban los abusos sexuales sufridos en 2004 y 2015, respectivamente y Noth negaba categóricamente las acusaciones contra él y se refería a los dos encuentros como relaciones consentidas. Las supuestas víctimas, que no se conocen entre sí, explicaban, usando seudónimos, que la intensa campaña de promoción por el lanzamiento de And Just Like That había revivido las traumáticas experiencias y catalizado su necesidad de hacerlas públicas.

Sin embargo, cuando días después una tercera mujer sumó su testimonio al de las acusaciones originales, el actor fue desvinculado de su agencia de representación y ayer la producción de la serie The Equalizer en la que Noth interpretaba a un ex agente de la CIA, amigo del personaje central de la ficción encabezada por Queen Latifah. Una de las ficciones más vistas de la cadena CBS y ya en proceso de grabar su segunda temporada, informó a través de un comunicado que Noth ya no aparecerá en futuros episodios aunque sí se lo verá en un capítulo más de la temporada que había sido grabado antes de que se conocieran las acusaciones contra él.

El actor, conocido antes de la serie de HBO por su papel en La ley y el orden, siempre renegó públicamente del lugar de galán recio que le adjudicaba Sex and the City. Sin embargo, hasta horas antes de que se publicara el artículo de The Hollywood Reporter, aprovechó ese rol en la ficción para protagonizar una publicidad viral -ahora ya eliminada-, que usaba parte de la trama de su personaje del primer episodio de And Just Like That.

Para los seguidores de Sex and the City, el personaje de Noth, conocido como Mr Big, forma parte fundamental de la fórmula del programa que inevitablemente ahora ya no podrán apreciar de la misma forma. A pesar de que aquel romance visto desde la actualidad apenas resistía el paso del tiempo y el cambio de época y sensibilidades, los fanáticos del dúo seguían defendiendo la elección de la protagonista que, como mostraba el primer film dedicado a su historia, había culminado en un feliz matrimonio. Calificado como el gran amor en la vida de Carrie Bradshaw (Parker), el personaje, aun en ausencia, es parte central de la narración en la nueva etapa del programa aunque, como se menciona en el segundo episodio, la haya tratado bastante mal durante mucho tiempo.