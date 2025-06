Qué dijo Viviana Canosa acerca de su inminente salida de eltrece: “Estamos pasándola muy bien”

Hace tiempo que las dudas acerca la continuidad de Viviana Canosa al frente de su ciclo de eltrece están a la orden del día. El escándalo desatado tras su denuncia contra Lizy Tagliani y una supuesta red de pedofilia que incluía a varios famosos, sumado a que su programa no habría cumplido con las expectativas de rating esperadas, generaron todo tipo de especulaciones acerca de su continuidad en la señal de Constitución. Tras una reunión con Adrián Suar, la conductora habló este miércoles acerca de su futuro laboral y sorprendió a todos.

Los rumores aseguran que Viviana en Vivo tiene fecha de finalización. Según pudo saber LA NACION, el vespertino de actualidad saldría al aire por última vez el próximo 31 de julio. Los panelistas del ciclo -Débora D’Amato, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Gabriel Levinas y Mariano Roa- habrían sido notificados por Coco Fernández, el gerente de producción del canal, sobre el fin del ciclo, mientras que el propio Suar fue el encargado de hablar con la conductora para comunicarle la decisión. De hecho, todo apuntaba a que Canosa le iba a comunicar hoy la noticia a sus televidentes.

“Ya hablé con Viviana. Van a haber muchos cambios en el canal, lógico de la pantalla. Soy programador de Canal 13 desde hace muchos años. Son cosas que uno va modificando, así es el trabajo”, le comentó el productor y gerente de programación a los cronistas que lo abordaron en la noche del martes, antes de la función de prensa de Rocky, en el teatro Lola Membrives. Respecto a la fecha de salida de la conductora de la pantalla, si bien no dio detalles aclaró que el contrato de Canosa es hasta julio: “Todavía no lo sabemos, pero yo ya hablé con ella y quiero que hable ella. Hablé esta tarde [en relación a ayer] con Viviana, siempre en buenos términos, tengo la mejor relación”, señaló.

Esta tarde, todas las miradas estaban pendientes del inicio de Viviana en Vivo. Muchos esperaban que la periodista abriera su programa hablando del tema, pero la actualidad (la movilización en defensa de Cristina Kirchner a Plaza de Mayo) ocupó la mayor parte de su aire. Sin embargo, antes de finalizar la edición y como al pasar, Canosa hizo referencia al tema: “Che, están preguntando si me quedo en el canal porque hablé con Suar ayer… Sí, me voy a quedar, después les explico. Otro día les explicamos, porque estamos pasándola muy bien”, lanzó con tono irónico mientras iba a un nuevo corte.

Este lunes, tras volver al ciclo luego de haberse tomado tres días, la periodista se tomó un tiempo para hacerle frente a los rumores que la tienen como protagonista en el último tiempo. “Quiero aclarar algunas cosas. Primero que estoy muy, muy, muy feliz. Pedí tres días en el canal, y escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros, diciendo que ‘nos levantan’, con una alegría que me parece impresionante. Estos tres días los pedí especialmente, porque era un evento muy importante para toda la familia. Fui tan feliz en estos tres días acompañando a mi hija, somos tan felices”, relató en referencia al Bat Mitzvá de su hija Martina.

El lunes, Canosa aclaró por qué se ausentó durante tres días de su programa

Tras aclarar la razón por la cual se ausentó de la pantalla tres días, la conductora continuó con su descargo: “Todo lo que digan de mí, sé que vende, pero no me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención lo que disfrutan si nos levantan. Mi contrato vence a fines de julio, y ayer lo llamé a Pablo Codevila, y tuvimos una charla hermosa”, contó. Sobre las versiones de su inminente salida de eltrece, fue categórica: “Les digo algo a los que son supuestamente mis detractores: yo soy Viviana Canosa, estoy orgullosa de quien soy, estoy orgullosa de lo que digo, de lo que siento y de lo que hago, y si eso me cuesta un laburo, bueno, vendrá otro. Pero yo no voy a dejar de ser yo porque a ustedes les molesta. Yo laburo para la gente (…) y lo que no van a lograr es que me amargue, que me deprima, yo soy muy feliz haciendo este programa y todos los que hago”, lanzó tajante.