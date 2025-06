Viviana Canosa regresó a su programa y fue contundente: “Estamos todos peleando por la misma televisión, déjense de joder”

La conductora Viviana Canosa se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de una serie de denuncias que permanecen a la espera de que se levante el secreto de sumario, la periodista continúa al frente de su ciclo en El trece. Pero después de una ausencia de tres días, ella volvió a su programa y brindó un mensaje contundente en contra de quienes señalan que Viviana en vivo está muy cerca de su final.

Al inicio de la emisión del lunes, Canosa comenzó con su editorial y apuntó: “Quiero aclarar algunas cosas. Primero que estoy muy muy muy feliz. Pedí tres días en el canal, y escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros, diciendo que “nos levantan” con una alegría que me parece impresionante. Estos tres días los pedí especialmente, porque era un evento muy importante para toda la familia. Fui tan feliz en estos tres días acompañando a mi hija, somos tan felices”.

El evento familia al que hace referencia Viviana, fue el Bat Mitzvá de su hija Martina, motivo por el que ella se ausentó. Y más adelante, Canosa agregó: “Todo lo que digan de mí, sé que vende, pero no me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención lo que disfrutan de si nos levantan. Mi contrato vence a fines de julio, y ayer anoche lo llamé a Pablo Codevila, y tuvimos una charla hermosa”.

Viviana Canosa hizo un nuevo descargo

Sobre las versiones de su inminente salida de El trece, Canosa fue categórica y argumentó: “Les digo algo a los que son supuestamente mis detractores: yo soy Viviana Canosa, estoy orgullosa de quien soy, estoy orgullosa de lo que digo, de lo que siento y de lo que hago, y si eso me cuesta un laburo, bueno, vendrá otro. Pero yo no voy a dejar de ser yo porque a ustedes les molesta. Yo laburo para la gente (…) y lo que no van a lograr es que me amargue, que me deprima, yo soy muy feliz haciendo este programa y todos los que hago”.

Sobre el final, y aunque no dio nombres, apuntó a un periodista y concluyó: “ Vi un conductor pendeviejo, y me contaron que dijo barbaridades, que me desea siempre lo peor, pendeviejo mal. ¿No te da vergüenza ser tan maleducado con las mujeres? Chicos, estamos todos peleando por la misma televisión, déjense de joder”. De esa forma y pisando fuerte, Viviana Canosa regresó a su programa y despejó toda clase de rumores.

La audiencia entre Canosa y Lizy Tagliani

lizy tagliani y viviana canosa Archivo

El pasado jueves, el escándalo que comenzó con las denuncias públicas de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani por robo y abusos y que derivó en una batalla legal que realizó sobre presuntos casos de “pedofilia, corrupción de menores y trata”, sumó un nuevo capítulo. Las dos figuras debían encontrarse en los Tribunales de Lomas de Zamora en el marco de una mediación por la causa penal que le inició Lizy Tagliani a Viviana Canosa por “calumnias e injurias”, pero la periodista no se presentó. “Voy a ir hasta el final. Acá vengo solo por mi nombre y mi honor, y eso es lo que importa”, aseguró Tagliani luego de la reunión de la que sí participó el abogado de Canosa.

La mediación tuvo lugar la mañana del pasado jueves, comenzó a las diez y tuvo una duración de media hora. Mientras Tagliani se hizo presente junto a su abogado, Andrés Gauto, la conductora de Viviana en vivo estuvo representada por su abogado, Juan Manuel Dragani, quien participó de forma virtual. “Se labró un acta en la que se establece que ellos no se retractan, que quieren continuar hasta el final en un debate oral y que nosotros también seguiremos a fondo con la querella. Harán un descargo de eso y yo contestaré”, dijo Gauto a LA NACION. El letrado confirmó además que habrá otra audiencia entre Tagliani y el periodista Lucas Bertero, también querellado por parte de la conductora de Telefe. La fecha de la audiencia se conocerá este martes.

Al ser consultado sobre cómo estaba su clienta y si lo que ocurrió era lo que ella esperaba, el abogado dijo: “Era predecible que iba a pasar esto, pero las audiencias hay que hacerlas y para los querellantes son obligatorias, si no se considera desistimiento tácito, pero nosotros vamos a fondo y queremos Justicia, por lo que tenemos que ir al debate oral. Si no se retractan, se pondrá fecha luego de la audiencia con Bertero”.