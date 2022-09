Qué es de la vida de Paola Miranda: se alejó de los medios por las agresiones y cambió su vida por completo

Su figura acaparó todas las miradas en las revistas de Carmen Barbieri y Santiago Bal en la calle Corrientes y en Mar del Plata, mostró su destreza corporal en la edición del “Bailando por un Sueño 2010″ y hasta se lanzó como cantante, pero un día desapareció. Cansada de las agresiones, Paola Miranda decidió dejar el país en busca de una vida más tranquila. Invitada a Intrusos en el Espectáculo, la actriz, cantante, vedette y bailarina ecuatoriana que supo meterse dentro del mundo del espectáculo local con más éxitos que lágrimas reapareció para contar su historia .

Con un body negro de una sola manga y una falda de cuero larga hasta la rodilla, Miranda le confió a Flor de la V que vino a Buenos Aires a festejar su cumpleaños. “Los años que estuvo encabezando teatros”, resaltó la conductora del ciclo, y de inmediato le preguntó si extraña el ambiente. “Claro, si ya vengo en busca de lo mismo”, respondió, rápida, la vedette. “Pasa el tiempo y agarrás más experiencia. He aprendido un montón”, se vendió.

Tras confiar que vivió una época “picante” y que arrancó en uno de los momentos más lindos del espectáculo, explicó que disfrutó mucho de su paso por el país y que hizo muchas temporadas de teatro. Luego, contó que cuando dejó el país estuvo dos años y medio en México y que siempre hace base en Estados Unidos, entre Miami y Nueva York. “Hice gira por Estados Unidos con Juan Gabriel y después siempre viajando”, agregó.

“Esta es mi casa, el lugar en donde me la paso bien, me divierto”, aclaró Miranda, y recordó que la primera vez que vino fue para terminar la producción de un álbum musical y que desde ese momento se enamoró del país y de su gente. “En ese momento me vio Carmen Barbieri y me convoca para la primera revista, y a partir de ahí, gracias a dios, nunca paré”, repasó. Miranda recordó que debutó con Barbierísima y dijo que tanto Santiago Bal como Barbieri la “adoraban”. “Tenemos muy buena relación, muy cercana”, reconoció, y contó que la llamó cuando estuvo internada por Covid.

Paola Miranda, en el "Bailando por un sueño 2010" Ideas del Sur - Archivo

Sobre los últimos años, la ecuatoriana contó que la pandemia la agarró en Nueva York y que perdió muchos amigos. “Fue tremendo, Nueva York fue una ciudad fantasma. Por eso para mí estar de vuelta es muy lindo”, repasó.

La partida

Pablo Layus fue el encargado de indagar sobre los motivos de la sorpresiva partida de la vedette de la Argentina. “Recuerdo que habías comentado que te ibas alejándote un poco de los medios porque sentías que la gente hablaba un montón de cosas tuyas sin conocerte. Que se dudaba realmente de qué trabajabas”, disparó. “Era difícil”, explicó la cantante, y si bien primero eludió la pregunta y explicó que prefiere quedarse con lo mejor, luego confesó que había un “grupito de chicas” que siempre la estaba atacando. “Soy un ser humano. Tengo una familia. Tengo una hija. Y dije: ´¿Por qué tengo que permitirlo?´”.

Los rumores, los trascendidos y las notas que salían en la prensa comenzaron a afectarla, recordó Miranda. “Ya era un juego cruel”, repasó, y explicó que por ese motivo “con mucho dolor” decidió dar un paso al costado luego de 17 años de temporadas de teatro, giras y éxitos. Luego, confesó que siempre le gustaron los negocios y que a eso se dedicó cuando desapareció, aunque nunca abandonó la música. “ Me enfoqué en mis emprendimientos. Saqué una línea de lencería durante la pandemia. Tengo una línea de cremas para el cuidado de la piel y una línea deportiva ”, reveló.

Consultada por Gonzalo Vázquez si hoy soportaría las presiones que años atrás la empujaron a irse, Miranda no dudó: “Estoy más madura. Estoy desde otro lugar”, reveló. Por su parte, De la V explicó que en esa época todo era más machista y que hoy la situación cambió.