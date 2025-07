Qué se sabe de la muerte de Malcolm-Jamal Warner, el actor de The Cosby Show que falleció a los 54 años en Costa Rica

Trascendieron nuevos detalles sobre la muerte del actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, recordado por su participación en The Cosby Show (acá se conoció como La familia Cosby), quien falleció a los 54 años por un “ahogamiento accidental” mientras nadaba en Costa Rica, según informó ayer TMZ.

Ahora se supo que la causa oficial de la muerte del intérprete fue por asfixia, de acuerdo a lo que informó la policía de ese país a ABC News.

ARCHIVO - El actor y músico Malcolm-Jamal Warner retratado en Los Ángeles en 2015 Danny Moloshok - Invision

El hecho ocurrió el domingo cerca de la playa Cocles, en la provincia de Limón, donde una fuerte corriente atrapó a Malcolm-Jamal Warner. Su cuerpo fue encontrado por la tarde.

Asimismo, la Agencia de Investigación Judicial señaló a TMZ que el actor fue rescatado del mar por transeúntes, que lo llevaron a la orilla para que la Cruz Roja lo asistiera. Sin embargo, fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de San Joaquín de Flores, en la localidad del Heredia, para la autopsia correspondiente.

Al parecer, otra persona también resultó herida al ser arrastrada por la corriente y fue derivada de urgencia a una clínica local en estado crítico, según consignó la Cruz Roja costarricense al mismo medio estadounidense.

La tristeza de Bill Cosby

Bill Cosby se refirió a la trágica noticia de la muerte de Jamal Warner en diálogo con la presentadora de 6abc, Sharrie Williams. “Podías contar con que Malcolm siempre iba a aprenderse sus diálogos y a preparar su personaje para salir y estar listo. Cuando recibí la noticia fue impactante. Y, por supuesto, pensé directamente en su madre, que trabajó tan duro. Fue maravillosa con él”, dijo el actor y comediante sobre quien fuera su hijo en la pantalla chica.

El show de Bill Cosby se emitió entre 1984 y 1992. Allí, Malcolm interpretó al único hijo varón del matrimonio, hermano de tres mujeres

Cabe recordar que Jamal Warner interpretó a Theodore “Theo” Huxtable durante las ocho temporadas de The Cosby Show, que se emitió entre 1984 y 1992. Aquella producción le valió una nominación al premio Emmy y le permitió mantenerse en pantalla luego con la comedia Malcolm & Eddie, junto a Eddie Griffin, desde 1996 hasta 2000.

De 2011 a 2015, protagonizó la comedia Reed Between the Lines y también formó parte del drama de FX Sons of Anarchy. Luego, entre 2018 y 2023, se puso en la piel de AJ Austin para la ficción de médicos The Resident.

En el medio también hizo participaciones en diferentes programas y apariciones en películas y tiras, como Tour of Duty, A Different World y American Crime Story. Gracias a sus interpretaciones, entre 1994 y 1997 le dio voz a la serie animada El autobús mágico.

Una de las escenas de Malcolm-Jamal Warner en La familia de Cosby





Sus inicios

Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su madre, Pamela Winter, lo crio soltera y le dio ese nombre en honor a los políticos Malcom X y Ahmad Jamal.

Su amor por la actuación se despertó desde muy joven. A los ocho años no solo interpretaba algunos personajes en la escuela, sino que tuvo la oportunidad de trabajar en algunas escenas de la serie Fama hasta que a la edad de 14 años se metió de lleno en la industria.

Como director audiovisual trabajó con la banda New Edition en los videoclips Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You de 1992 y I Love You For Sentimental Reasons de 1994, de la banda británica de R&B.

Gracias a su éxito, se instaló en Los Ángeles, California, donde continuó con su labor de actor y conductor en diferentes eventos. Además, se lanzó a la música. Uno de sus últimos proyectos fue también como creador del podcast audiovisual Not All Hood. En su cuenta de Instagram permanecía activo y a diario compartía contenido de su vida diaria y consejos para sus seguidores.

Reservado

Malcolm Jamal-Warner junto a su mujer y su hija en 2020. El actor mantenía su vida privada en el más bajo perfil posible

En cuanto a su vida personal, se casó con Karen Malina White, con quien tuvo una hija en 2017. De acuerdo a lo que manifestaron los medios estadounidenses, él intentó siempre preservar la privacidad de su entorno, es por ello que poco aparecían frente a cámara.

El actor vivió un hecho traumático cuando murió su primera novia, Michelle Thomas, a causa de un cáncer de estómago en 1998. De allí en más se lo asoció a otras mujeres hasta que después de 2013 conoció a su pareja actual.