Última chance: las cinco películas de Netflix que se despiden del catálogo

El fin de semana ya se acerca y con él llegan las ganas de aprovechar el tiempo libre al máximo. Mientras algunas personas prefieren organizar planes al aire libre, muchas eligen quedarse en casa, disfrutar del aire acondicionado y dedicarle unas horas al mejor contenido de Netflix. Para quienes optan por esta alternativa, una buena oportunidad es prestar atención a las películas que están por salir de la plataforma y verlas antes de que desaparezcan del catálogo.

Netflix se encuentra en constante renovación: mientras nuevos títulos se suman al catálogo, muchos otros deben despedirse. En ese contexto, ya se dieron a conocer las películas que tienen apenas una semana más disponibles en la plataforma, por lo que esta es la oportunidad ideal para aprovechar y verlas antes de que desaparezcan. A continuación, el listado con las más destacadas.

La sociedad de los poetas muertos (1989)

Tráiler oficial de La Sociedad de los Poetas Muertos

Una de las opciones imperdibles para ver es La sociedad de los poetas muertos, un clásico ambientado en un estricto internado de los años 50 que sigue la historia del profesor John Keating, interpretado por Robin Williams, quien inspira a sus alumnos a pensar por sí mismos, cuestionar las normas y vivir con pasión. A lo largo del relato, los estudiantes reavivan un club secreto donde encuentran un espacio para expresar su identidad y libertad, mientras enfrentan las presiones familiares y académicas que marcan su crecimiento.

Se va de Netflix el 3 de febrero.

Juego de honor (2015)

Tráiler oficial de Juego de honor

Otra de las alternativas destacadas es Juego de honor, una película protagonizada por Samuel L. Jackson que cuenta la historia de un entrenador de básquet de una escuela secundaria que logra transformar a un equipo perdedor, pero que luego queda en el centro de la polémica por exigirles a sus jugadores que prioricen el rendimiento académico por encima de los resultados deportivos, enfrentando críticas que ponen a prueba sus convicciones.

Se va de Netflix el 31 de enero.

Alma mía (1999)

El clásico argentino que se despide de Netflix este fin de semana

Otra opción para sumar a la lista es Alma mía, una comedia romántica argentina protagonizada por Pablo Echarri y Araceli González, que cuenta la historia de una pastelera y un arquitecto que, mientras están en pareja con otras personas, se cruzan inesperadamente y quedan atrapados en una jugada del destino que los lleva a replantearse sus sentimientos y el rumbo de sus vidas.

Se va de Netflix el 6 de febrero.

Spider-Man: sin camino a casa (2021)

Tráiler oficial de Spider-Man: sin camino a casa

Entre las opciones también está Spider-Man: sin camino a casa, protagonizada por Tom Holland, que retoma la historia de Peter Parker luego de que su identidad secreta queda al descubierto y su vida se convierte en un verdadero caos. Desesperado por recuperar su vida normal, el joven recurre al Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, pero el hechizo sale mal y provoca una peligrosa fractura en el multiverso, desatando consecuencias inesperadas que ponen a todos en riesgo.

Se va de Netflix el 4 de febrero.

Llámenme Francisco (2015)

Tráiler oficial de Llámame Francisco

Por último, entre las propuestas está Llámame Francisco, una película biográfica que recorre la vida de Jorge Mario Bergoglio desde su juventud hasta su elección como papa de la Iglesia católica. El film está protagonizado por Rodrigo de la Serna, quien interpreta al joven Bergoglio y retrata su camino personal y espiritual, sus dudas, sus convicciones y las experiencias que marcaron su vocación.