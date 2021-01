Teigen se sorprendió tras comprobar que Joe Biden había escuchado su pedido y la seguía en Twitter Crédito: Shutterstock

La modelo Chrissy Teigen volvió a ser noticia, pero esta vez por razones políticas. La mujer del músico John Legend logró un hito: convertirse en la primera persona no relacionada con la Casa Blanca a la que sigue la cuenta oficial de Joe Biden en Twitter, a menos de 24 horas de asumir como presidente de los Estados Unidos.

Contenta con este honor, la modelo escribió: "Mi corazón, oh Dios mío, por fin puedo ver los tuits del presidente y probablemente no sean desquiciados", escribió en referencia a los mensajes del presidente saliente, Donald Trump. Y agregó en otro mensaje: "Probablemente no debería volver a tuitear nunca más".

Tanto Teigen como Legend tuvieron un papel activo en las redes sociales durante la presidencia de Donald Trump, con quien no confraternizaban. Algo que al exprimer mandatario no le gustó nada, por lo que no dudó en bloquear a la modelo.

La decisión de Biden de seguir a Teigen se produjo menos de 24 horas después de que la estrella, en broma, se lo pidiera desde su cuenta de Twitter. "Hola @joebiden, he estado bloqueada por el presidente durante cuatro años, ¿me podés comenzar a seguir?", tuiteó quien se ha mostrado afín tanto a Biden como a Harris durante toda la campaña electoral. Incluso, Chrissy el año pasado se presentó junto a su esposo en un autocine en Filadelfia para mostrar su apoyo a la fórmula Biden-Harris; tras ese encuentro, aseguró que no iba a bañarse porque había abrazado a la actual vicepresidenta estadounidense.

Chrissy y John se mostraron muy activos y críticos en las redes sociales durante el gobierno de Donald Trump Crédito: Shutterstock

Las otras personas que comenzaron a ser seguidas por la cuenta oficial del presidente Biden fueron Harris, la primera dama Jill Biden, Doug Emhoff y varios funcionarios de la Casa Blanca. Quien reparó en el detalle fue el escritor político Gabe Fleisher: "La cuenta oficial de @POTUS ahora sigue a 11 personas, todas ellas asistentes o cuentas de Biden, y luego a @chrissyteigen".

Antes de la toma de posesión de Biden y Harris, Teigen compartió una larga publicación en la que le decía adiós al presidente Donald Trump, con quien se enfrentó en Twitter en 2019, y a su administración. "Hoy nuestra gran fiesta nacional terminó, pero la vergüenza durará para siempre", escribió. "Podemos decir oficialmente que Donald J. Trump es el mejor en ser el peor. La historia no será amable contigo, psicópata absoluto. Pero yo nunca lo fui, de todos modos", expresó.

Además, Teigen junto a su familia estuvo en Washington celebrando el inicio del mandato de Biden, debido a que John Legend fue parte del show con el que se celebró la asunción presidencial el miércoles por la noche.

Quién es Chrissy Teigen

Teigen es una modelo estadounidense, con padre de ascendencia noruega y madre tailandesa. Su debut en las pasarelas fue en 2004, y luego tuvo algunas apariciones en programas de televisión. Por sus rasgos exóticos, fue la elegida por muchas primeras marcas para sus campañas publicitarias, y además es cocinera amateur y escritora.

Teigen se casó con el músico John Legend el 14 de septiembre de 2013. La pareja, que se conoció en el set del rodaje del video de "Stereo", se comprometió en diciembre de 2011. Más tarde llegaron los hijos: Luna y Miles, de 4 y 2 años, respectivamente. En 2020, la pareja vivió con tristeza la pérdida del tercer embarazo de la modelo.

Es una mujer versátil de 35 años que no oculta sus opiniones y que en cuestiones políticas, desde que asumió Trump, no tuvo problema en manifestar su inconformidad con las políticas llevadas adelante por el expresidente. También fue una de las celebridades que donó dinero [200 mil dólares] para pagar las fianzas de los activistas que fueron encarcelados en las protestas tras el asesinato de George Floyd, en medio del movimiento Black Lives Matter.

