Quién es David Corenswet, el nuevo Superman de DC

“La gente me dice que me parezco a Superman, pero no se dan cuenta de que estoy interpretando a Superman”. Faltan pocos días para el estreno de una nueva versión de la historia del Hombre de acero y David Corenswet, el elegido para darle vida a Clark Kent y su heroico alter ego, está en plena promoción del film. Orgulloso, el actor habla de su experiencia, pero también de su parecido con el superhéroe y de la presencia de Christopher Reeve en su vida. Mientras tanto, su historia empieza a tomar relevancia: actor precoz, ávido estudiante, nieto del creador de la saga “Elige tu propia aventura” y, quizá, el Superman preferido de las nuevas generaciones. Si al film de James Gunn sobre el icónico héroe de los cómics le va bien, podría convertirse en el escalón definitivo de Corenswet para lograr un lugar destacado en Hollywood.

Un joven decidido y precoz

David Packard Corenswet nació el 8 de julio de 1993 en Filadelfia y se crio en una familia donde las letras y el arte tuvieron un lugar central: su papá, John Corenswet, fue un prolífico actor de teatro antes de volcarse a las leyes mientras que su mamá, también abogada, es la hija de Edward Packard, el destacado autor estadounidense y creador de la serie de libros “Elige tu propia aventura”, que en la década del 80 fueron furor entre los adolescentes. Amy, su hermana, completó el círculo familiar.

Influenciado por su papá -quien en 2019 murió como consecuencia de un cáncer- a Corenswet la actuación le llamó la atención desde muy chico. Luego de ver a su hermana en una producción comunitaria de El violinista en el tejado decidió que él quería hacer lo mismo. A los 9 años recibió su primer sueldo como intérprete: fue el niño de All My Sons, la obra de Arthur Miller, en una puesta que se realizó en el Teatro Arden de Filadelfia. “Tuve una introducción muy completa al oficio, haciendo dos escenas en el primer acto de una de las mejores obras de teatro estadounidenses jamás escritas”, le contó a Entertainment Weekly. “Antes del intermedio, me iba a casa para poder acostarme temprano y despertarme para ir a la escuela a la mañana siguiente”, sumó sobre aquella primera experiencia.

Pese a su pasión por las tablas -también participó de obras como Macbeth, La Vie En Bleu y The Forigivng Harvest-, fue un niño más en su comunidad: durante el año estudiaba y en los veranos iba al Upper Darby Summer Stage, un campamento de teatro para jóvenes. “Ahí fue donde ocurrió todo el drama: los romances, las discusiones”, recordó. Allí también le dio vida a entrañables personajes de la literatura universal como el Hombre de Hojalata en El Mago de Oz y a Jafar en Aladdin. Y conoció a Julia Best Warner, con quien en 2023 se casó y un año después se convirtió en padre de una pequeña niña. “Mi papá era un padre entusiasta y se quedó en casa con mi hermana durante un tiempo cuando ella era muy pequeña, y era muy bueno con los niños. Creo que heredé eso. Me gustaba ser consejero de campamento, y tengo chistes terribles de los que nadie se ríe”, le confesó con gracia a la revista People hace unos días al hablar de su rol como papá.

Luego de completar sus estudios en la Escuela Shipley, Corenswet se mudó a Nueva York, donde asistió a Julliard. De allí se fue en 2016 con el título de Licenciado en Bellas Artes.

El salto a la televisión

Patti LuPone y David Corenswet en Hollywood

Luego de actuar en la serie Elementary y conseguir un papel como invitado en la exitosa serie House of Cards, Corenswet ganó prestigio y visibilidad gracias a su excepcional River Barkley en la serie de Ryan Murphy The Politician. Cuando lo convocaron, el actor estaba dirigiendo y filmando su propio cortometraje, y su padre, su guía y su mayor influencia, estaba en el set con él. “Pude pasarle el teléfono a mi papá y decirle: ‘¿Podrías leer este mensaje de texto y decirme si dice lo que creo que dice?’ ‘Dice lo que tú crees que dice. Esto es. Creo que este papel es el indicado’, me respondió”.

Originalmente, el personaje de Corenswet estaba destinado a ser apenas una breve participación que solo requería de la presencia del actor en Los Ángeles unas semanas. Sin embargo, el actor se ganó un lugar regular en la producción: no desapareció con su muerte en el primer episodio, sino que su presencia se extendió a lo largo de los capítulos en flashbacks y también como una conciencia espectral.

A The Politician le siguió otra producción de Murphy para Netflix, Hollywood, y dos miniseries más: We Own This City, de HBO, Look Both Ways de Netflix y Lady in the lake, de AppleTV+, mientras que en la pantalla grande formó parte de los elencos de Pearl, The greatest hits y Twisters.

Cómo logró el papel de Superman

Desde hace años Corenswet es consciente de su parecido físico con Henry Cavill y, por ende, con el Superman moderno de la gran pantalla. “Me llamó la atención incluso antes de que Internet se apoderara de mí”, le confesó a Entertainment Weekly hace seis años, en pleno éxito de The Politician. “Y mi ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una versión optimista y retro de Superman. Me encanta la versión oscura y descarnada de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”, sumó por aquel entonces.

Luego de hacer una prueba de pantalla durante el fin de semana del 17 de junio de 2024, Corenswet volvió a sus compromisos. Tiempo después, en medio del rodaje de Twisters, recibió la llamada de James Gunn. “Me aparté y contesté el teléfono. Me dijo: ‘Oye David, soy James Gunn’, ‘¿Puedes probar eso?’, le respondí. Supongo que un segundo antes, cuando vi el prefijo 310, pensé: ‘Estoy bastante seguro de que este es James diciéndome si obtuve o no el papel, pero podría ser cualquiera de Los Ángeles que tenga mi número, o tal vez alguien me juegue una broma’”, revivió Corenswet. “De todos modos, creo que él apreció mi reacción y dijo: ‘Ese es un buen punto. Te llamo para ofrecerte el papel de Superman´. ‘Bueno, eres la única persona que podría hacer eso, así que debes ser tú’, le respondí”.

“Tiene todo el encanto y los músculos que necesita un Superman”, confió Gunn a la revista People. De inmediato, resaltó el gran parecido físico de su protagonista con el personaje, pero no se quedó ahí. “Tiene, como dijo un amigo, ‘esa cara de Superman’. Pero también es un actor increíblemente talentoso, con la capacidad para equilibrar sus habilidades dramáticas, el humor, y la capacidad física que requiere el papel”, sumó.

El trabajo de ser un musculoso superhéroe

El director James Gunn compartió las primeras imágenes de la película que llegará a la pantalla grande en julio de 2025 (Foto: Instagram @JamesGunn)

Con el indudable parecido físico y el visto bueno de Gunn, Corenswet se enfrentó al duro desafío de ponerle el cuerpo al icónico héroe: en menos de un año, transformó su figura a base de dieta y una dura rutina de ejercicios que no solo le dieron un aspecto imponente, sino que, además, le permitieron realizar las acrobacias que requería el proyecto. Para llegar al objetivo contó con la ayuda de Paolo Mascitti. El personal trainer fue quien entrenó con el de cinco a seis veces por semana y quien dio detalles luego de la dura rutina del actor. “Tuvo una actitud muy, muy buena y trabajó muy duro”, destacó y reveló que Corenswet solía escuchar jazz mientras levantaba las pesas.

La repetida presencia de Christopher Reeve

Christopher Reeve, una figura muy presente para el actor Warner Bros. Studios - Archivo

Antes, mucho antes de que el guion de Superman llegara a sus manos, a Corenswet se le cruzó el espíritu de Christopher Reeve en el camino. El hombre que interpretó al célebre superhéroe en cuatro películas fue, como él, alumno de la prestigiosa escuela de artes escénicas Juilliard. En sus días de estudiante, el nuevo Superman recuerda que con sus compañeros solían reverenciar la figura del primer Hombre de acero. “Era alguien de quien hablábamos bastante, era un exalumno al que había que admirar”, confesó.

Tiempo después, cuando por fin se hizo del papel, Corenswet recibió la aprobación de Will Reeve, el hijo de la desaparecida estrella que se desempeña como corresponsal de Good Morning America y que tuvo una breve participación en la nueva versión del cómic. “Es un tipo muy dulce, atento y positivo”, aseguró Corenswet, tras la experiencia. “Sería extraño decir que nos dio su aprobación porque sería el primero en decir que ese no es su lugar”, explicó. Sin embargo, reveló que en un momento se acercó y le dijo “Estás haciendo cosas geniales. Sigue así”.

El regreso de Superman, con el sello de Gunn

El director James Gunn, junto a los actores David Corenswet y Rachel Elizabeth Brosnahan leyendo los clásicos cómics de Superman (Foto: Instagram @jamesgunn)

Superman, la nueva película del icónico superhéroe escrita y dirigida por James Gunn, marca el inicio del renovado universo cinematográfico de DC Studios. Con el objetivo de reinventar al Hombre de Acero para una nueva generación de fanáticos, el film de Warner Bros no bucea en sus inicios, sino que se desarrolla en un mundo en donde Superman ya es conocido por todos, incluso por Luisa Lane y Lex Luthor.

David Corenswet junto a Rachel Brosnahan, quien interpreta a la nueva Louis Lane Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

Además de contar con el esperado debut de Corenswet como Clark Kent, la película tiene un elenco de primeras figuras: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) le da vida a Louis Lane; Nicholas Hoult es el malvado Lex Luthor; Skyler Gisondo es Jimmy Olsen, Beck Bennett interpreta a Steve Lombard y Mikaela Hoover es Cat Grant. El estreno mundial está programado para el próximo 9 de julio, mientras que a los cines argentinos llegará un día después.