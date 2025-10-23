Quién es Lourdes de Bandana: la preocupación por su paradero causó desconcierto en medio del regreso del grupo

Tras la preocupación generada por la denuncia presentada por la madre de Lourdes Fernández, integrante de Bandana y conocida artísticamente como Lowrdez, por su supuesto paradero desconocido, la cantante finalmente irrumpió en las redes sociales para confirmar que se encuentra bien. El episodio se produjo en medio de los preparativos para la vuelta a los escenarios del grupo pop, prevista para el 23 de noviembre.

Mientras la banda ensaya para el show agendado para dentro de un mes en el marco de la Fiesta LATM, la familia de Lourdes había reportado no tener contacto con ella desde el 4 de octubre y había solicitado la intervención de las autoridades. La aparición de la cantante trae alivio y tranquilidad tanto a sus seres queridos como a los fanáticos que esperaban su regreso con la banda.

Bandana, formación que marcó una época en la música argentina, tiene previsto celebrar sus 25 años de trayectoria con un espectáculo que promete emocionar a los fans gracias al reencuentro de su integrantes originales en una cita cargada de sorpresas y nostalgia.

Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía: “Estoy perfecta”

Sin embargo, el desconcierto de las últimas horas respecto a la situación de Lowrdez llegó a generar una gran alarma después de que la mamá de la artista se acercara a la Comisaría Vecinal 14 B, en el barrio porteño de Palermo, y explicara que la falta de comunicación con su hija resultaba inusual, ya que ésta, según dijo, solía mantener un contacto fluido con su entorno.

En los últimos días, Lowrdez había realizado diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que se la veía posando junto a su gato o mismo dedicándole un mensaje a su expareja, a quien tiempo atrás denunció por presunta violencia de género. También realizó una publicación alusiva al Día de la Madre.

En el texto dedicado a su ex, la cantante reconoció haber atravesado momentos difíciles y habló de la necesidad de sanar viejas heridas. Este tipo de mensajes no es nuevo en su perfil: en 2023, Lowrdez publicó un video en el que se la veía llorando y mencionaba haber “vuelto al maltrato”. Un año antes, en 2022, había denunciado públicamente a su exnovio por situaciones de violencia. Desde entonces, sus publicaciones llegaron a alternar reflexiones personales y anuncios vinculados a su carrera musical.

La artista de 42 años alcanzó la popularidad en 2001 como integrante de Bandana, el grupo surgido del programa televisivo Popstars. Junto a Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha, Ivonne Guzmán y Lissa Vera, integró una de las formaciones femeninas más exitosas de la música pop argentina. Con temas como “Guapas”, “Maldita noche” y “Muero de amor”, Bandana llenó estadios, protagonizó películas y se convirtió en un ícono de comienzos de los 2000.

Tras la disolución del grupo, Lourdes inició su carrera solista bajo el nombre artístico Lowrdez. En los últimos meses, Bandana retomó los ensayos con vistas al esperado regreso de noviembre, generando expectativa entre los fanáticos que siguieron su trayectoria desde los inicios.

A pesar de que Bandana fue un éxito y llegó a vender más de 500.000 discos, tras la separación del grupo, las integrantes de la formación llegaron a mencionar que las cosas no eran tan “idílicas” como el público se imaginaba. En 2024, Lowrdez estuvo en Noche al Dente (América) y relató: “La verdad, fui a Bandana para hacer tiempo y no ir a laburar. En ese momento tatuaba y trabajaba de noche para una marca de energizantes. Fue como ‘supermercado o casting’. Y fui solita ahí”. El conductor le preguntó por los motivos de la ruptura del grupo y la artista fue directa: “Nos odiábamos... igual que ahora... Se tenía que decir y se dijo”, lanzó. “En realidad era porque había llegado un momento... hacíamos terapia, las cinco, y si escuchás los discos individuales de cada una te das cuenta. Estábamos en el auge de la composición”.

A pesar de ello, el tiempo limó asperezas entre las excompañeras. “Creo que nos hemos amigado muchísimo y amado Bandana después de mucho tiempo a través de las historias de la gente, cómo vivió cada uno lo que fue un movimiento”, destacó Lowrdez en el año 2021 invitada al programa Los Mammones.