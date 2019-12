Raúl Lavié sobre Pinky: "No tendría que haber vuelto a la tele"

Raúl Lavié opinó sobre el regreso de Pinky a la televisión y sobre el cruce con Chiche Gelblung

30 de diciembre de 2019 • 14:59

"Fui invitado al programa ( Memorias desordenadas, por la TV Pública) y se me hizo difícil relacionarme con Lidia (Satragno). Estaba paralizada prácticamente, pobrecita. Tenía que sacar algo de la galera para que todo fuera más coherente. Pero lo más terrible es que realizaran ese video que se viralizó; eso fue una traición, una cosa que no debió hacerse con una figura como Pinky", dijo Raúl Lavié en Intrusos, programa de América que conduce Jorge Rial. "No tendría que haber vuelto a la tele. O quizá podría haberlo hecho de otra forma, cuidándola un poquito más. Ese hubiera sido mi consejo. Pero no puedo meterme en su vida ni en la de su familia. Debe tener sus razones. Pero me duele verla así. Le hubiese recomendado que no hiciera el programa", continuó.

Instalado ya en Carlos Paz, donde cada noche se sube al escenario del Teatro Candilejas para hacer La jaula de las locas, Lavié respondió que nada sabe sobre las razones económicas que pudieron haber llevado a Pinky a la televisión, otra vez. "No tengo idea de qué es lo que ella cobra. No lo sé ni me interesa ni quiero preguntarle tampoco. Simplemente me refiero a lo que veo en pantalla. Claro que hablé con nuestro hijo Gastón. Y no estaba bien por los comentarios que hicieron. Tiene razón en ponerse mal. Hasta llegaron a comentar por qué no hacía nada yo. ¿Qué puedo hacer? Llevamos 43 años divorciados. Tengo mi familia con hijas y nietos, es otra cosa lo mío. No puedo meterme, de ninguna manera. No tengo derecho a hacerlo".

Luego, el actor y cantante remarcó el afecto que lo une a Pinky. "Siempre le tuve cariño y admiración, por supuesto. Sin menoscabar la importancia de otras figuras, tengo que decir que no hubo nunca una figura femenina que tuviera la altura de Pinky en la tele; por su belleza, inteligencia y su forma de encarar los programas. Molestaba su inteligencia, sobre todo a los hombres. Eran otras épocas. Por todo eso no me cayó simpático lo que dijo Chiche (Gelblung) sobre Pinky y menos que me metiera a mí. No sé si fui el hombre de su vida pero tenemos hijos y nietos".

El sábado 21 de diciembre Pinky condujo el último programa de Memorias desordenas por la Televisión Pública Argentina. Aún se desconoce si el ciclo contará con una segunda temporada el año próximo.