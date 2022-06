Tamara Paganini habló de su vida luego de Gran Hermano: “Tuve que sacar comida de la basura para comer”

En el marco de las polémicas que surgieron dentro de El Hotel de los famosos, y luego de que Telefe comenzó a publicitar una nueva edición de Gran Hermano, Intrusos en el Espectáculo , de América TV, puso al aire un fragmento de la nota que Tamara Paganini le dio al programa Estamos a tiempo, de Mariano Yezze.

Además, el programa conducido por Florencia de la V fue a buscar la palabra de Mariano Peluffo, histórico integrante del staff del reality que condujo primero Solita Silveyra y luego Jorge Rial.

“En su momento Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre ”, reconoció en un duro relato la subcampeona de la primera edición del reality, en 2001. “La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer ”, reveló.

En otro fragmento de la entrevista, Paganini, quien cosechó infinidad de fanáticos por su accionar dentro de “la casa más famosa del país”, recordó que le ofrecieron todo tipo de trabajos cuando terminó el programa de Telefe. “¿Querés actuar, querés sacar un disco, querés hacer radio, teatro, televisión, novela...? Lo que vos quieras”, repasó que le dijeron aquel entonces. “Yo nada más quería volverme a mi casa”, confesó que pensaba en aquel entonces.

La actriz confirmó que al no querer transformarse en “famosa”, se empecinaron con ella. “Tenía periodistas en mi balcón. Y la policía venía, los sacaba y volvían a venir” , recordó. Por último, la ahora mujer de 48 años explicó que a la distancia se ríe pero que atravesó durante los últimos 20 años varios pozos depresivos en donde se preguntó por qué le pasó todo eso.

Peluffo analizó El hotel de los famosos

Luego de reconocer que vio El Hotel de los famosos al principio y que cada tanto lo deja cuando hace zapping, Mariano Peluffo dio su veredicto sobre el programa: “Me parece que está buenísimo. Está bien logrado, hay una atmósfera creíble y hay personajes interesantes”.

“En el primer Gran Hermano entró de suplente Marcelo Corazza y todos decíamos ´este quién es¨. No estaba desde el principio. Entró reemplazando a alguien y terminó siendo el ganador. Así que ojo, no sé si no anda cerca por ahí Locho”, analizó, y dio así su parecer sobre quien podría alzarse con el premio mayor en el programa de eltrece.

Mariano Peluffo, todo un símbolo de Gran Hermano, el reality que siempre vuelve... PATRICIO PIDAL - AFV

Cuando Rafa Juli le preguntó si no le parece que hay excesiva agresión, el conductor de TV compartió su análisis: “En realidad la tele para mí no es más que un reflejo de lo que pasa en la calle, y en la calle todo el mundo está loco . Uno a veces vuelca su frustración y su enojo en las redes sociales y la gente participa fuerte”.