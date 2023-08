escuchar

En una entrevista con la publicación Vanity Fair, la actriz Riley Keough reveló un episodio que aconteció en 2018, en la filmación de la película de David Robert Mitchell, El misterio de Silver Lake, en la que accidentalmente puso en riesgo la integridad física de su partenaire en el largometraje, Andrew Garfield .

“Me estaban maquillando y yo estaba comiendo una barra de cereal y estaba a punto de salir para filmar una escena en la que tenía que besar a Andrew”, recordó la nieta de Elvis Presley. “En ese momento, la maquilladora me preguntó si la barra tenía maníes y le dije que no sabía, y salió corriendo”, añadió. Luego, la mujer regresó con el productor del largometraje para hablar con Riley y explicarle que Garfield era alérgico al maní. “Cuando entró el productor al motorhome me dijo que teníamos que frenar el rodaje y que no sabía por qué habían puesto esas barras en el catering de la película”, sumó la actriz.

De acuerdo a Keough, se mostró sorprendida y pensó que era una locura lo que estaba sucediendo. “Pensé que gracias a Dios esa mujer me vio comiendo porque yo no tenía ni idea de la alergia de Andrew, fue una situación muy estresante, pero recuerdo gratamente esa filmación”.

En cuanto a la alergia del coprotagonista de Red social, esta es muy severa, tanto así que un amigo chileno del actor, Sebastián Aguirre, le enseñó a Garfield a decir en castellano que es alérgico al maní para evitar correr riesgo de muerte en lugares en los que no domina el idioma. “Yo soy alérgico a todo tipo de nueces, a maníes y almendras”, contó el actor, quien le agradeció a Aguirre por ayudarlo a advertir sobre situaciones potencialmente peligrosas.

El legado de Lisa Marie Presley, fruto de una puja legal

Riley Keough y Priscilla Presley llegaron a un acuerdo por los bienes de Lisa Marie Archivo

En la misma entrevista, Riley habló sobre el enfrentamiento con su abuela, Priscilla Presley, que se desató cuando, tras la prematura muerte de su madre, Lisa Marie Presley, entró sin quererlo en una batalla legal con Priscilla, quien le disputó el control de la herencia familiar. Finalmente, ambas llegaron a un acuerdo, que ahora reconoce a la actriz de Todos quieren a Daisy Jones como propietaria de Graceland y de las acciones de Elvis Presley Enterprises.

“Cuando falleció mi madre había mucho caos en todos los aspectos de nuestras vidas. Todo se tambaleó y todos estaban un poco aterrados al intentar entender cómo avanzábamos . Costó comprender los detalles de la situación porque es complicado”, explicó la actriz nominada al Emmy por la miniserie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid. “Somos una familia, pero también hay un gran lado comercial en nuestro entorno, así que creo que había que poner las cosas en orden”, agregó Keough en diálogo con la revista.

Keough fue nombrada albacea del patrimonio de Lisa Marie y administradora de los bienes de sus hermanos gemelos de 14 años, Harper y Finley Lockwood , nacidos fruto de la relación de su fallecida madre con Michael Lockwood. En cuanto a Priscilla, ella tendrá el control del fideicomiso de su hijo (hermano de Lisa Marie), Navarone Garibaldi, a quien se le concederá una novena parte de la herencia.

La actriz también aludió a cómo se encuentra la relación con su abuela tras el resonante paso por la justicia: “Las cosas con la abuela estarán bien, nunca no lo han estado. Hubo un poco de revuelo, pero ahora todo va a ser como antes. Es una mujer hermosa y fue parte de la creación del legado de mi abuelo y de Graceland” , expresó.

Riley Keough y su madre, Lisa Marie Presley Jordan Strauss - Invision

Por otro lado, Keough recordó la última vez que vio a su madre con vida. “Cenamos. Esa fue la última vez que la vi Recuerdo haber pensado en lo hermosa que se veía, y ese es mi recuerdo más presente de la cena”, relató y sumó: “He pasado por mucho dolor (como la muerte de su hermano, Benjamin) y algo en mí ha muerto. Sentí que mi corazón explotó, pero también estoy tratando de pensar en cómo expresar esto. Se han fortalecido algunas cualidades que han surgido a través de la adversidad”.

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de este año, a los 54 años de edad. La única hija que tuvo Elvis Presley fue trasladada a un hospital debido a complicaciones cardíacas, y falleció poco después. Días más tarde, su hija le dedicó un posteo en Instagram, en el que subió una foto de la cena con su madre en un restaurante de Los Angeles.

“Me siento bendecida de tener una foto de la última vez que vi a mi mamá”, sumó Riley sobre la postal que se sacaron juntas el 8 de enero, cuatro días antes de la muerte de Lisa Marie , que fue confirmada entonces por Priscilla. “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, comunicaba.

