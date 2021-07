Roberto García Moritán reveló cuándo volverá a trabajar Pampita

Roberto García Moritán está en el centro de la escena. No sólo debido a su precandidatura como legislador por la Ciudad de Buenos Aires , sino por su reciente paternidad junto a Pampita Ardohain . Feliz por este presente que le toca vivir, el empresario gastronómico pasó por el piso de Es por ahí y habló de todo: su carrera política, el nacimiento de la pequeña Ana y la vuelta de su mujer al trabajo.

“Estamos felices. Hoy Ana cumple una semana, así que fascinado. No dormimos pero no nos importa nada. Es una santa. No llora, siempre sonriente, con los ojos abiertos, salvo de 3 de la mañana a 6”, bromeó, embobado mientras contaba que “de la nariz para arriba” la recién nacida “es igual a Caro”, aunque dice que tiene la boca de su hija Delfina.

Ana nació el 22 de julio pasado y pesó 3.190 kilos

Tras recordar cómo fue la noche previa al parto, Moritán relató: “Estábamos comiendo y me cuenta Caro que el obstetra le había dicho que estaba para el domingo. Nosotros teníamos fecha para el 22 y era 21. Le digo: ‘hagamos un esfuerzo’ y salimos a caminar casi 3 km. Llegando a casa, las últimas tres cuadras empezó con las contracciones. Tipo 1 de la mañana nos fuimos al sanatorio porque sentimos que ya venía. Toda la noche Caro estuvo pujando y poniéndole mucha garra para que nazca 9.35 como estaba programado”.

La modelo y conductora compartió con sus seguidores imágenes del momento de nacimiento de su hija y agradeció el cariño recibido Instagram

Mientras contó cómo están viviendo esta primera semana junto a la pequeña, el político advirtió que Pampita vuelve el lunes a trabajar. “Ya va a arrancar, no puede con su genio. Ella es así, desde que la conozco no ha parado nunca. Yo creo que se la va a llevar con ella”, señaló y enseguida reveló una sorpresa que tiene pensada para la vuelta. “Tinelli está chocho con que vuelva el lunes, de hecho él la va a pasar a buscar y van a ir conversando, imagino que lo van a transmitir. Marcelo es muy rápido para esto”, confesó, entre risas.

“¿Consensuaste con ella tu actividad política?”, preguntó Guillermo Andino dando cuenta de que el trabajo de un legislador es “24/7″. “Esto es una decisión de familia. Era importante que lo conversáramos. Ella ya me conoce, yo lo vengo haciendo hace muchísimos años pero ahora todo se magnifica por estar casados. Ella sabía de mi vocación, la apoya y es incondicional. De hecho, es súper crítica. Para mí es un pilar muy importante”, indicó.

“A mí me llena de orgullo ser su marido, aparte me parece la mujer más linda de la Argentina. Es un sueño poder ser parte de esta familia”, agregó mientras desmentía que la modelo vaya a incursionar en la política en un futuro. “Ella está muy comprometida y me acompaña siempre. Ya demostró con su metro sesenta que es capaz de hacer todo. Pero hoy está muy centrada en su carrera artística y en su vida como madre. Es una madre espectacular”, expresó.

En cuanto al reality que mostrará la vida de la conductora, opinó: “Se va a ver un poco de lo que estoy contando con imágenes muy cuidadas. A mí me cuesta mucho verme pero bueno, trato de acompañar. Nunca hubiera elegido estar en ese lugar pero es parte de las cosas. Mis hijos también van a estar, al más grande le cuesta como a mí”.

Mientras repasaban las imágenes de la propuesta de casamiento que García Moritán le hizo a la modelo en las paradisíacas playas de República Dominicana, expresó: “Ella se entrega y es muy trasparente con sus sentimientos y yo traté de estar a la altura. Traté de hablarle desde lo más profundo de mi corazón y le hice una promesa que fue hacer de su vida la vida más feliz posible” .

Los conductores quisieron saber qué tipo de padre será Roberto García Moritán para Ana. “Le voy a dar todo el amor y a acompañarla en todo lo que pueda. Mis hijos han estado con un padre que ha cometido un montón de errores producto de los nervios, los miedos, las inseguridades. Hoy creo que la vida me da la oportunidad de ser mejor padre”, señaló.

Por último, y antes de meterse de lleno en sus propuestas de campaña, el precandidato por la fuerza de Ricardo López Murphy habló de cómo es tener una familia ensamblada. “La relación entre ellos (en referencia a Pampita y Vicuña) siempre fue excelente y Benjamín siempre tuvo mucho que ver. Es un gran tipo. Mi exmujer (Milagros Brito) también se volvió a casar, somos una gran familia. Yo soy muy amigo de ella, hemos pasado Año Nuevo juntos. Con Benjamín todavía no pero puede darse”, remató desterrando todo tipo de especulaciones.

LA NACION