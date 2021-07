Virginia Gallardo explicó por qué no será parte de la docuserie sobre Ricardo Fort: “Tengo que cuidar mi imagen pública”

Comenzó la filmación de El comandante, una docu-serie de 11 capítulos que mostrará con imágenes y testimonios la excéntrica vida de Ricardo Fort, desde su nacimiento hasta el final. Virginia Gallardo, la novia más emblemática del mediático millonario, contó en Intrusos que pidió no ser parte de la producción y solicitó explícitamente que no se la mencionara.

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo, y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara, y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo ”, expresó la modelo y panelista.

Gallardo aseguró que fue una de las primeras convocadas, debido a la fuerte relación que la unió al empresario: “Hace un año me contactó la producción, y hace dos semanas me llamaron para hablar conmigo por lo que tengo que ver con esta historia. Pedí no estar en la serie, no dar mi testimonio. De buena fe me pidieron que firmara un contrato, pero no va a ser. Dicen tener imágenes inéditas y desconozco, sinceramente. No tengo nada que ocultar. Que no me nombren ni me muestren, tiene que ver con un derecho de imagen porque, insisto, no conozco a los productores y no quiero que usen mi imagen ni mi nombre . ¿Quién queda de la familia que vivió nuestra historia”, cuestionó.

La modelo decidió poner todo en manos de su abogado: “Sé lo que fuimos con Ricardo pero, ante la duda, prefiero no estar. Lo decidí hace una semana. Escuché la propuesta, me explicaron para dónde iba la historia y me parece que el foco tiene que estar en Ricardo. Si van a habar de mí, que soy una persona pública y no conocen nuestro vínculo... Mi abogado, Martin Francolini, me dijo que hay que accionar, mandando una carta documento. No es nada personal y no inicio acciones legales tampoco, pero es para cuidar mi imagen”.

Virginia Gallardo fue uno de los amores más mediáticos de Fort

Gallardo rememoró su relación con Fort y negó haber sacado algún provecho económico de ese vínculo: “No reniego de mi relación, pero nunca tuve ningún tipo de beneficio económico. No tengo nada más que un Rolex que me regaló y lo conté. Me tuve que bancar que dijeran que me pagaba por estar con él, pero no es real, nunca me pagó. Tuve una tarjeta Black y se sabía, pero jamás le gasté un peso. Les cuesta entender que lo que vieron sucedió realmente”.

“No es casual que yo siga presente en la vida de sus hijos, Marta y Felipe, por lo que fui en su vida pese a todo lo que me ensuciaron. Tuve la suerte de que mi fama llegara de la mano de la explosión de Ricardo, cuando él era jurado y yo participante del ‘Bailando’, y hacía 50 puntos de rating. Yo le presenté al Chato Prada y a Federico Hope en el casamiento de Gerardo Sofovich y ahí lo convocaron”, cerró la panelista.

