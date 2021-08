Martita Fort cruzó a Virginia Gallardo por bajarse de la serie de Ricardo

En noviembre se cumplen ocho años de la muerte de Ricardo Fort y se puso en marcha una serie sobre su vida. Marita Fort, hija de “El comandante” respondió algunas preguntas en Instagram, dio detalles sobre la biopic y se refirió a la decisión de Virginia Gallardo de no participar en la ficción.

“¿Estás de acuerdo con la serie que se va a hacer de tu papá?”, le preguntó un usuario a la hija del “chocolatero” en las historias de la red social. Y ella respondió: “Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar. Además, cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto”.

Ricardo Fort tuvo dos hijos, los mellizos Felipe y Marta, nacidos el 25 de febrero de 2004, por vientre subrogado Instagram: @martacfort

El proyecto surgió en 2020, cuando Adrián Suar le expresó a la familia de Ricardo las ganas que tenía de hacer una serie basada en su vida. El proyecto tuvo buena recepción y los familiares del fallecido empresario se involucraron en cada detalle. Ahora se sabe que la biopic tendrá 11 capítulos.

Pero esa no fue la única pregunta que le hicieron a Martita, otro internauta deslizó: “Se les bajó mucha gente de la serie”. A lo que la joven respondió algo molesta: “Solo Virginia se bajó. Los demás que dicen haberse bajado nunca quisimos que estén”.

Martita Fort indicó que solamente Virginia Gallardo fue convocada para "El Comandante" y decidió no estar Instagram: @martacfort

Y consultada sobre la elección de la panelista de Intrusos (América) de no participar en la ficción “para proteger su imagen pública“, Martita afirmó algo molesta: “No estoy de acuerdo, pero es su elección”. Cabe resaltar que de las parejas de su padre, Virginia fue de las pocas que mantuvo una relación estrecha con los mellizos Fort, hasta el punto de que estuvo muy involucrada en la organización de la fiesta de 15 de la joven.

Martita Fort aseguró que no está de acuerdo con la decisión de Virginia Gallardo de bajarse de la biopic de su padre Instagram: @martacfort

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo, y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara, y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo“, expresó la modelo.

La bailarina correntina vivió un intenso romance con su padre en 2010, cuando él alcanzó su máximo pico de fama. Aunque en marzo pasado, la periodista Nancy Duré afirmó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que la pareja nunca pudo concretar un encuentro íntimo. “Él intentó. Hay diálogos privados que tuvo con amigos suyos en los que les dijo que realmente no pudo. Él hablaba de ella con mucho cariño incluso después de separarse, realmente la quería. Eran una pareja, pero sintió que no era lo suyo, que no le gustaba”, indicó la angelita.

Tras separarse de Virginia, Ricardo tuvo un romance con Claudia Ciardone, y pronto reveló que era bisexual y comenzó a salir con Rodrigo Díaz, un joven con quien mantuvo una relación hasta poco antes de morir.

Tras la muerte de Ricardo Fort, Virginia Gallardo continuó su relación con Martita y Felipe, hijos del mediático empresario Archivo

Actualmente, Gallardo está casada con Martín Rojas y juntos son padres de Martina, de un año. Por su parte, Martita y Felipe, de 17 años, quedaron bajo a tutela de Gustavo Martínez, la persona de mayor confianza de “El Comandante”, quien hace días hizo declaraciones y contó por qué estuvo de acuerdo con la biopic: “Quieren hacer un tributo a Ricardo. A mi me gustó, yo le dije que si es algo serio que me lo diga. Si va a ser una fantochada no vale la pena”.

Tras la muerte de su abuela, Martita Fort viajó junto a su hermano a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el coronavirus. Desde el auto, grabó el momento junto a su hermano y escribió: “Primera dosis de Pfizer”. Con una sonrisa en el rostro, se mostró feliz y orgullosa de su decisión: “Siendo una buena ciudadana”.

LA NACION