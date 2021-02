Romina Pereiro dio positivo de coronavirus y Jorge Rial está aislado

La esposa de Jorge Rial, la nutricionista Romina Pereiro, se encuentra aislada en su casa tras dar positivo de Covid-19. Según explicó hoy en el ciclo Mañanas Públicas –programa en el que se desempeña como panelista desde la semana pasada–, ella no presentó inicialmente fiebre ni otros síntomas más llamativos, pero tomó la decisión de hisoparse al darse cuenta que no podía oler un perfume que le había dado una de sus hijas.

“Venía sin síntomas, pero mi hija me hizo oler un perfume de casualidad el fin de semana y ahí noté que no tenía olfato, así que automáticamente me aislé en una habitación en casa, vinieron a hisoparme y al otro día a la mañana me confirmaron que era positiva. No tenía ningún síntoma hasta ese momento que me hiciera sospechar que era Covid”, explicó la licenciada y describió su estado de salud actual: “En líneas generales estoy bien [...]. Un poco de cansancio y debilidad, un poco de dolor muscular, pero la voy llevando”.

Nuestra nutricionista Romina Pereiro dio positivo de #COVID19 y se encuentra aislada. En #MañanasPúblicas nos cuenta cómo se siente ¡Sigamos Cuidándonos! pic.twitter.com/8kUH4RFB8B — Televisión Pública (@TV_Publica) February 9, 2021

Pereiro se encuentra aislada en una habitación de la casa en la que vive con sus dos hijas y su marido, quienes a su vez, como medida preventiva, permanecerán aislados por unos días. Pero a pesar del distanciamiento, encuentran formas para acompañar afectivamente a Romina mientras transita la enfermedad. “Me están mimando un montón, mis hijas se asoman, me saludan, Jorge lo mismo, me están cuidando mucho”, contó la nutricionista y agregó que ni las hijas de su primer matrimonio ni Rial presentan síntomas hasta el momento.

Con respecto al origen del contagio, Pereiro no tiene explicaciones, ya que dice haber sido muy cuidadosa en el respeto de los protocolos sanitarios. “No tengo ni idea cómo me lo pude haber contagiado porque la verdad es que fui muy cuidadosa: supermercado por internet, barbijo... Solo salí para ir a trabajar y volver, con las medidas y los protocolos correspondientes”, aseguró.

Por último, la nutricionista agradeció a sus colegas de Mañanas Públicas por el apoyo que le brindaron y también a sus familiares, con una dedicatoria especial a su madre. “Mi mamá me llama ochenta veces por día con camarita chicos, es una cosa tremenda”, dijo Pereiro entre risas.

LA NACION